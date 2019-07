El nuevo guiño de Pérez-Reverte al Ejército por esta polémica decisión del Gobierno Sánchez

En las últimas semanas, Arturo Pérez-Reverte ha compartido en su muro de Twitter varias informaciones que hacen relación al Ejército de nuestro país, con Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España. En este sentido, hace unos días, el periodista se hacía eco de una noticia sobre la Guardia Costera de Estados Unidos junto a la siguiente reflexión: “Cada paisillo tiene su estilillo. En España , a los que se la juegan así les pagamos una miseria y además los llamamos fascistas”.

Este viernes ha vuelto a compartir una noticia que hace referencia al “malestar en el Ejército con el Gobierno por tapar su histórico desfile en París ”. La información, publicada por Vozpopuli , señala en su entradilla que “La organización concedió a un grupo de militares españoles el honor de abrir el desfile del 14 de julio en los Campos Elíseos en reconocimiento a su heroicidad en el atentando terrorista de Koulikoro (Mali) contra una base francesa, pero Defensa no informó de ello”.

En base a estos datos, el escritor y periodista ha vuelto hacer una breve reflexión que va en la misma dirección que sus últimas publicaciones sobre este tema: “Hablando de complejos”, escribió Pérez-Reverte en su cuenta de T wi tter junto a la información citada anteriormente.

El mensaje ha conseguido en pocas horas más de 1.600 retuits y 3.113 Me gustas, junto a decenas de mensajes que, en la mayoría de lo casos, van en la misma dirección que el mensaje de Arturo Pérez-Reverte.

Nuestro ejército siempre tan mal tratado y siempre tan pésimamente publicitado. No me extraña que entre la mayoría de españoles se sepa tan poco de las FFAA, de sus actividades y dedicación. Por no mencionar la endémica falta de recursos, prepuesto de risa y malas condiciones.

Es una vergüenza. Mucha gente cree que el ejército no sirve para nada, pero es que no nos informan de las labores que llevan a cabo. Y no me refiero solo a esta, que salvó muchas vidas, sino a todo lo que hacen día a día sin que nos enteremos. Orgullosa de mi ejército.