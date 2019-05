La rotunda indirecta de José Manuel Soto a Rufián por sus críticas al Rey

Pocos días han pasado desde que ha comenzado esta XIII legislatura y el ambiente político en elos pasillos del Congreso de los Diputados está más tenso que nunca. La presencia de los diputados en prisión sentados en sus escaños, el breve y comentado encuentro de Junqueras con Sánchez, y las quejas de PP, Ciudadanos y Vox por las decisiones de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, han provocado este clima tengo en el arranque de este nuevo periodo político.

Centrados en el bloque independentista, JxCat prepara su estrategia para la próxima cita importante, la ronda de consultas en la Zarzuela con el Rey Felipe VI. El partido catalán ha pensado en Jordi Sánchez para ser el encargado de representar a esta formación ante el Monarca, mientras que ERC todavía no lo ha hecho público, pero fuentes cercanas al partido anuncian que pueden estar pensando en Oriol Junqueras.

Estas decisiones han sido muy comentadas este jueves en las redes sociales. En este sentido, el diputado de ERC, Gabriel Rufián ha comentado en su cuenta de Twitter la 'postura' de su partido en relación a estos encuentros: "No lo hicimos cuando no quiso recibir a nuestra compañera encarcelada y legítima Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y no lo haremos ahora tras el miserable discurso del 3 de octubre que legitimaba la violencia del 1 de octubre. No lo reconocemos como interlocutor".

Cómo era de esperar, el mensaje del diputado catalán ha recibido multitud de reacciones de muchos usuarios. Pero ha llamado la atención de uno en particular, la del cantante andaluz José Manuel Soto, que con un escueto tuit ha respondio a Rufián: "Irás si te obligan a hacerlo para cobrar, eso no falla".

Soto ha sido uno de los rostros conocido más críticos con la crisis independentista en Cataluña. En los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre, una marca de ropa, basada en la cultura española, utilizó la imagen de José Manuel Soto para llenar las marquesinas de Barcelona con la imagen del cante y el mensaje "¿Una Nación? España".