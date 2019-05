El afilado análisis de Herrera sobre la "colleja" de Marchena a Batet por no suspender a los independentistas

Carlos Herrera ha comenzado su monólogo de las seis de la mañana afirmando que “parece que con cierto menos interés que con las generales, pero finaliza la campaña de las autonómicas, locales y europeas. ¿Por qué hay menos interés? Porque hay menos motivación política, a excepción de algún lugar concreto”. A continuación, ha procedido a interpretar que la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet no haya suspendido a los políticos presos: “Batet ha escenificado un sainete, a órdenes de Sánchez, acerca de la suspensión o no de los políticos presos. Esto lo ha convertido en un partido de tenis entre el Supremo y el Congreso. Tenía que haber tomado la decisión ella, y no le ha importado hacer el ridículo y pasarle la pelota al Supremo. Para esto no hace falta ser experto en derecho procesal o constitucional, es simple sentido común. Está intentando alargar lo máximo posible la suspensión porque el domingo hay elecciones, y no quiere que esto perjudique a su partido, al PSC”.

“La Mesa del Congreso instó a que fuera el Supremo quien tomara la decisión. Y la respusta de Marchena fue más que una colleja. Al estilo de cómo está llevando el juicio, es seca y tiesa. Dieciséis líneas en las que le viene a decir que el Supremo no es una consultoría jurídica a la que se pueda recurrir para aclarar asuntos y saber cómo proceder. Para eso el Congreso tiene letrados. El bofetón que le da Marchena a Batet y a todos los 'batetistas' de la mesa del Congreso, bancada socialista y Podemos incluida, es tremendamente sonoro”.

Después de esto, Herrera procedió a leer las líneas que Marchena dedicó a Batet. "¿Qué ha hecho Batet? Perder tiempo. No sé si llegará a tiempo el informe de los letrados, pero antes o después van a tener que suspenderlos con aval de los letrados. Ya se siente pero parece de sentido común. Y sabiendo que vas a tener que suspenderlos, ¿vale la pena hace rel ridículo? Detrás de esto no sólo está proteger al PSC, ¿no le está mandando también un mensaje electoral a los catalanes diciéndoles que en esta legislatura les van a cuidar mucho?".

Asimismo, el comunciador continuó refiriéndose a quienes como Ada Colau se manifestaron a favor de la no suspensión de los políticos presos. "Es una ignorante enciclopédica, sólo sabe movilizar a exaltados. Gente que no tiene ni idea de derecho se pone a dar lecciones. Es magnífico esto. Analizas la gente que ha conformado las mesas del Congreso históricamente y te llevas las manos a la cabeza, pero es lo que hay, la legislatura viene marcada y anunciada por esta portada de la legislatura. Esto sólo acaba de empezar, y yo no me lo pienso perder".