Los Reyes visitarán las principales zonas afectadas por los incendios: mañana León y Zamora, el jueves Galicia y el viernes Extremadura

Los monarcas conocerán así de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados". Además "mostrarán su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población". 

Los Reyes Felipe VI y Letizia en imagen de archivo

Europa Press

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Sus Majestades los Reyes visitarán, a partir de este miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios de estos últimos días. 

En concreto, este miércoles se desplazarán a Castilla y León donde estarán en el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y en el Parque de Las Médulas (León). 

Los monarcas conocerán de 'primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados". Además "mostrarán su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población". 

El jueves visitarán  Felipe VI y Doña Letizia, se desplazarán a varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes,  a Extremadura. 

NOTICIA EN CONSTRUCCIÓN

