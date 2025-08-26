Los Reyes visitarán las principales zonas afectadas por los incendios: mañana León y Zamora, el jueves Galicia y el viernes Extremadura
Los monarcas conocerán así de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados". Además "mostrarán su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".
Sus Majestades los Reyes visitarán, a partir de este miércoles, las principales zonas afectadas por los graves incendios de estos últimos días.
En concreto, este miércoles se desplazarán a Castilla y León donde estarán en el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y en el Parque de Las Médulas (León).
El jueves visitarán Felipe VI y Doña Letizia, se desplazarán a varias localidades afectadas en Galicia y, el viernes, a Extremadura.
