“Tu vestimenta ofende”. Con estas palabras se dirigieron los miembros de la tripulación de una aerolínea a Emily O’Connor, la pasajera británica que denunció vejaciones durante un vuelo a las Islas Canarias.

Residente en Birmingham (Reino Unido), la joven subió a un avión con destino a Tenerife. Entonces, el personal de la aerolínea, Thomas Cook Airlines, se dirigió a ella y le recriminó: “Te sacaremos del avión si no te cubres. Tu vestimenta ofende y es inapropiada. No cumple la política de nuestra aerolínea”.

Tras unos momentos de tensión, uno de los responsables de la compañía la amenazó con “echarla” del avión. “Cállate, mujer patética. Ponte una jodida chaqueta”.

Así lo ha contado la propia Emily en el programa británico 'This Morning', de ITV. Su prima, sentada junto a ella, tuvo que prestarle una chaqueta ante la mirada atónita de los pasajeros.

La joven escribió un tuit en redes sociales y se hizo viral al momento llegando a alcanzar más de 18.000 comentarios. Se publicó en todos los medios de comunicación y la compañía se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas: “Lamentamos haber molestado a la Sra. O’Connor. Está claro que podríamos haber manejado mejor la situación”.

La política de la aerolínea Thomas Cook Airlines ordena a los pasajeros que vistan de manera “inapropiada” no podrán viajar hasta que no se cambien de ropa. También obliga a ir siempre calzado durante el vuelo. Esto equivale tanto para hombres como para mujeres.

Flying from Bham to Tenerife, Thomas Cook told me that they were going to remove me from the flight if I didn’t “cover up” as I was “causing offence” and was “inappropriate”. They had 4 flight staff around me to get my luggage to take me off the plane. pic.twitter.com/r28nvSYaoY