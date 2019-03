Estos son los militares que han dado el "salto" a la política

La inclusión de cuatro militares en las listas de Vox ha generado un gran número de reacciones. Nuestro país no está muy acostumbrado a estas cosas y no suele ser muy habitual ver pasar a personas de la vida castrense a la política. Por eso hemos querido acercaros la figura de otros militares que dieron el salto a la política.

PODEMOS

El más conocido es sin duda el ex Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio José Rodríguez, que resultó ser el fichaje estelar de Podemos para las elecciones generales de 2015. Pero las cosas no fueron todo lo bien que quisieron y no logró escaño en el Congreso después de concurrir como 'número dos' del partido de Iglesias por Zaragoza. Poco más tarde, en 2016, tampoco lo consiguió, pese a cambiar de provincia y ser el cabeza de lista por Almería. Tras estos dos fiascos, Iglesias no sucumbió y persistió en seguir confiando en el militar. Ahora, Rodríguez ha sido situado en Madrid, donde es secretario general de Podemos y forma parte de la gestora del partido en la Comunidad de Madrid. La novedad: no irá en ninguna lista electoral.

PSOE

El Partido Socialista, por su parte, tiene a Zaida Cantera, quien formó parte de la lista por Madrid en las elecciones de 2015 y 2016 y durante la última legislatura ha sido portavoz de los socialistas en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. En las próximas elecciones, repite como candidata en el puesto número nueve de la lista encabezada por Pedro Sánchez.

Cantera fue comandante del Ejército de Tierra hasta el año 2015, cuando abandonó la carrera militar después de denunciar un caso de acoso de un superior que más tarde relató en un libro escrito junto a Irene Lozano.



Pero además, el PSOE anunció la pasada semana el 'fichaje' de la cabo Teresa Franco como 'número dos' a la Alcaldía de Murcia. En su paso por el Ejército del Aire, Franco destacó como responsable de Igualdad de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).

PP

Por su parte, el PP ha anunciado este fin de semana que su 'número uno' por Melilla será el general de División Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ex comandante general de Melilla, quien está en situación de reserva y por tanto, igual que la cabo Franco, debe recibir la autorización del Ministerio de Defensa para poder participar en la política activa.

CIUDADANOS

Ciudadanos es el único partido que no ha anunciado militares como parte de sus próximas candidaturas, aunque hasta el año 2017 su secretario general, Matías Alonso, fue un militar oficial de Artillería retirado. Alonso es ahora diputado en el Parlament.

CUATRO GENERALES EN VOX

En cuanto a Vox, cuatro generales retirados han anunciado ya que formarán parte de sus listas electorales de Vox, tres de ellos en las próximas generales del 28 de abril y el cuarto como candidato a la Alcaldía de Palma. Se trata de Agustín Rosety Fernández de Castro por Cádiz, Alberto Asarta por Castellón, Manuel Mestre por Alicante y el exJEME Fulgencio Coll como candidato a la Alcaldía de Palma.