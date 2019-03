Herrera: "Votar a Sánchez también significa colocar a los 'Iglesias' y 'Monederos'"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¡Ya es lunes! Felizmente son las 8 de la mañana. Y no es un lunes cualquiera porque es un lunes 25 de marzo del 2019. ¿Por qué no es cualquiera? Porque todos los lunes son diferentes unos a otros. Cada día es diferente al anterior y al próximo que habrá de venir. Así que disfrútenlo como si fuera el único día de su vida, que no lo es afortunadamente.

Hoy va a llover con fuerza en Canarias. Van a bajar allí las temperaturas y, además, digamos que hará fresco en la mitad norte peninsular. En lo demás, bueno, tal vez alguna lluvia en el Cantábrico, en el sudeste peninsular, el Estrecho y cielos poco nubosos en la mayoría de España.

Los Reyes están en Argentina, pero su trabajo les ha costado. No por el vuelo, el vuelo ha ido bien. Han llegado y en vez de aterrizar en Ezeiza, que es el aeropuerto grande de Buenos Aires, han aterrizado en el Metropolitano, más chiquitito. Bueno, y aterriza el avión y claro, cuando tú abres la puerta del avión, no te puedes tirar abajo. Tienen que poner una escalera. Bueno, pues no aparecía. Llevan una escalera, pero la escalera era muy pequeña y no llegaba a la puerta del avión, con lo cual, “espérense, espérense, por favor, que ahora vamos a buscar a otro”.

Y no aparecía otra escalera en todo el... Hasta que alguien dice: “No, espérate. Vamos al hangar donde está la escalera que utiliza el avión de Macri, que es parecido al de estos señores y la cogemos”. Muy bien. Van allí pero resulta que para abrir el almacén ese, iba con huella dactilar y el tío del dedo no estaba. El tío del dedo pues estaría... Yo que sé, durmiendo, lo que fuera. Ahora vete a buscar al tío del dedo. O te traes el dedo o te traes al tío entero. Y entonces pone el dedo, se abre, sacan la otra escalerilla y bajan ya definitivamente los Reyes del avión.

Un sainete muy entretenido, pero allí todo el mundo, los soldados de la guardia, los que iban a pasar revista, los de la banda, los de protocolo descompuestos, los ministros también, mirando el Rey por la ventanilla, diciendo “hola” con la mano... En fin, numerito, lo que viene siendo un petardo muy gordo. Muy gordo.

Todo lo contrario es lo que ha pasado este fin de semana, y alguien debería tomar nota de esto, en Getxo, ahí al lado de Bilbao, porque allí ha ido el portaaviones o portaeronaves, como les gusta decir algunos, Juan Carlos I durante unos días de descanso al puerto. Está de maniobras, tiene que hacer el descanso reglamentario y encuentran un puerto de descanso. El puerto de descanso era el Puerto de Getxo. Y una serie de mamertos, pues Podemos, Bildu, el PNV... Toda la escoria cifrada más los dos concejales del PSOE hicieron una nota en la que “no no no. Aquí buques de guerra no. No queremos porque nosotros somos pacíficos y pacifistas, los de Bildu muy pacifista son, y nosotros estamos contra las guerras porque queremos ser Miss Euskadi o Miss Mundo y porque no, no, no”.

Bueno, pues resulta que la ciudadanía de Getxo, de Bilbao, de Santander, de todas partes, de Burgos han formado colas de hasta 4 horas para visitar el Juan Carlos I. Eso es una bofetada tan grande a estos mostrencos que utilizaban el argumento de que los pacifistas antimilitaristas estaban en contra de... Como dice hoy mi querido Paquito Correal en el 'Diario de Sevilla': “Bueno, vamos a ver, ¿quién da los carnet de pacifista y antimilitarista y tal y que cual? A ver, ¿quiénes? ¿Cómo se creen todos estos estúpidos que, por ejemplo, han vencido al ISIS, al Estado Islámico, como quieran llamarlo, al Daesh, en Mosul lo han quitado de en medio? ¿Con poetas, con periodistas, con manifestaciones de antimilitaristas, con concejales de Getxo?

No, señores, ha sido con el Ejército. Y ese barco, al igual que protege fragatas, barcos vascos, fragatas en el Índico, ese barco está para defendernos a todos si hace falta. Valiente, valiente mamarracho el que han formado estos cuantos concejales absolutamente desconectados de la sociedad tal y como han visto. Yo supongo que tomarán nota.

Bueno, verán, encuestas, sí. Hay encuestas por ahí. Hay encuestas por ahí y volvemos a lo mismo: las encuestas dicen, de aquella manera, pero dicen que hay más gente, poquita, eh, muy poquita, votando a las derechas que a las izquierdas, pero con una particularidad, que las derechas se dividen en tres y las izquierdas prácticamente las protagoniza el PSOE porque Podemos desciende muy mucho y, por lo tanto, eso le da al PSOE el seguro convencimiento de que va a poder gobernar, eso sí, formando coalición con Podemos. Y si Podemos no se desmelena demasiado. Para eso ha vuelto el líder, ¿no? El de las greñas ha vuelto a dar el discurso a la desesperada.

Discurso este tan reaccionario, tan antiguo, contra los ricos. A los ricos menos él que tiene chalet de rico, juntando toda la escoria posible y pidiendo Ministerios. Es decir, queriendo presupuestos. Votar al PSOE también significa colocar a este tío y a los Monederos. Toda esta serie de tontos y Ministerios con presupuestos, eh, que quede de ello debida nota tomada. Y, por supuesto, seguramente revitalizar el acuerdo con los separatistas de nuevo. Eso va a ser algo que difícilmente van a tener que pasar por alto.

Hablando de todos ellos, miren, los Pujol... Sí, sí, los Pujol. ¿Cuánto hace que no hablamos de los Pujol? Pues continúan siendo una metáfora de la Cataluña independentista. Cuenta el diario 'El País' que la Generalidad deberá gastarse 159 millones de “leuros” en la limpieza de un inmenso vertedero ilegal. Yo les recuerdo que la limpieza de la balsa de Aznalcóllar, de Boliden, en Andalucía, costó 90 billones. Estamos hablando de 160 millones. ¿Y quién está detrás de ese enorme vertedero? Pues el hijo mayor de los Pujol. Jordi Pujol Ferrusola, que la pasada década dio un pelotazo de 5 millones y medio de “leuros” en un entramado de empresas ocultas. Utilizó las influencias en la Generalidad para sacar adelante el proyecto del vertedero de Vacamorta en el Bajo Ampurdán.

La Justicia llegó a declarar ilegal el vertedero por motivos ambientales y llegó a anular la licencia por estar a 400 metros de una urbanización. Bueno, pues cogió la Generalidad y reabrió el vertedero argumentando un cambio legislativo. Cuando la Justicia volvió a cerrarlo en el 2006, Pujol Ferrusola ya no era el sueño.

Y otro Pujol, el pequeño Oriol, oiga, en solo 65 días ya tiene el tercer grado penitenciario, que se lo ha dado la Generalidad que tiene, además, competencias para ello. Fue condenado por comisiones ilegales, por amaños, concesiones de ITV por los que reconoció haber cobrado 400.000 € por trabajos inexistentes. Y todavía podrás decir que los hay que han salido mejor parados. Felix Millet y Jordi Montull pasaron en la cárcel 25 y 22 días respectivamente por el caso Palau. Y luego hay otros que a lo mejor les condenan a 3 años y se tragan los 3 años, eh. Pero se los tragan enteros con todos los... Como te coja uno de estos de los informes desfavorables, plenamente politizados, lógicamente, de algunos supuestos expertos, te tragas 3 años y medio, eh.