El primer sonido del día de Carlos Herrera: la nueva carta de Pedro Sánchez al socialismo

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la nueva carta de Pedro Sánchez al socialismo.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Ya son las 06:00 de este viernes. Es un viernes 3 de mayo. Es un viernes en el que el tiempo empieza a tomar un poco el rumbo de primavera. ¿Algo más calentita? Pues tampoco mucho. Es seguro que zonas de España en el sur de la península, en Canarias no decir tiene Ceuta y Melilla. Ya lo demás anda ahí, ahí entre las lluvias y algún cierto fresco mañanero que le va a hacer muy agradable el mes de mayo".

"Miren, hoy tenemos que hablar de varias cosas. Volvemos otra vez a aquella vieja canción de a veces llegan cartas tan bonitas porque le ha dado a Sánchez por el género epistolar. Este Sánchez, que a tenor de como le estamos viendo actuar después de los cinco días de ermitaño en la Moncloa, paseando por el bosque del palacio y mohíno del brazo de su esposa, él".

"Ciertamente, se le aprecian gestos de desequilibrio. Bueno, realmente Sánchez debería diagnosticarse. Diagnosticarse por si acaso tiene algún tipo de desequilibrio sobrevenido, que es fácil de intervenir o que es fácil de regular, pero que le hace comportarse. Pues no se diga en esta otra carta que acaba de publicar a la militancia del PSOE".

"Es una carta a la que dar las gracias a todas las viudas desmayadas que salieron a llorarle de forma preventiva. Vuelve a arremeter contra los medios de comunicación críticos y vuelve a hablar de la matraca del fango. Bueno, pues qué les voy a decir. 145 años del PSOE son 145 años llenos de golpistas, de chavistas, de revolucionarios, de moqueta, de ladronzuelos con ínfulas".

"Y que ha tenido paréntesis estimables el paréntesis del 75 al 2000 de Suresnes hasta el año 2000, cuando José Luis Rodríguez Zapatero, tras el paréntesis, llegó en las elecciones del 2004. Lo que viene después del 2004 está en perfecta consonancia con el Partido Socialista desde que se creó".

"El paréntesis fue el Felipismo, que tuvo escándalos y miserias, como ya sabemos. Pero también tuvo un fondo de grandeza que lo ha gozado el PSOE en su vida, pero ha vuelto a los lugares comunes. Sánchez eso lo maneja como el sortilegio de la tribu, el fango, los bulos, las mentiras, el deterioro de la democracia".

"Claro, el tipo más embustero que ha visto la política europea, el dueño de la patente, de la máquina del fango, el creador del difusor de bulos, el manipulador victimizando y atribuyendo a quienes son críticos con él todos los comportamientos que han hecho de su ejecutoria una vergüenza contemporánea".

"Nada que sorprenda. Los que han recibido la carta, esa carta, la militancia, la ley, la ley, lo que sea, ya es otra cosa. Dicen es verdad, nuestra democracia está enferma, deteriorada por culpa de esta nebulosa de derecha y ultraderecha que en breva alterar la paz de las verdes praderas del socialismo y tal y cuál".

"Miren, si Sánchez pudiera prohibir los bulos y las mentiras, no podría ni hablar. Es que no podría dar ni los buenos días ni escribir una sola carta más a los gilipollenses como son la primera que escribió y la segunda porque todo en él es falso, literalmente falso".

"Ahora mismo, ayer intervino, y de qué manera, en la campaña catalana. Porque piensa que, efectivamente, esa carta le ha dado a la primera un empujón. El empujón que necesita y que de mitin en mitin puede conseguir una mayoría. Hombre, no absoluta, pero sí cómoda para su habladuría".

"Pero bueno, como ya está en una deriva descaradamente populista, después del paripé del desmayo fingido de los cinco días, aprovecha para atacar medios de comunicación, jueces y decir que él solo es el partido sistémico de la democracia, no un partido sistema".

"El partido sistémico de la democracia de la democracia española con un tufo a vehemencia de la ultraizquierda, es decir, de haber copiado los métodos de Podemos que tira para atrás. Esta noche se ha celebrado un debate entre los candidatos a las elecciones catalanas, debate en el que Puigdemont no podía estar y ha estado Rull, que fue indultado por Sánchez".

"Ha estado marcado por los vetos cruzados que amenazan con que no se pueda formar gobierno. Tras el 12 de mayo. Y no será porque al PSC de Salvador Illa le ha faltado tiempo para ofrecerse a pactar con ellos. ¿Pero como va a pactar con Puigdemont el PSC, si el PSC está vendiendo en campaña que son el garante del voto constitucional en Cataluña?".

"Si Pedro Sánchez se ha paseado por la Feria de Abril para pedir el voto de los catalanes de origen andaluz. Pero es que el PSC es eso, en su esencia más profunda. Es el partido nacionalista disfrazado de nacionalista que sigue engañando a un número considerable de incautos".

"Y mira que se les ve el truco. Pero da igual, lo siguen haciendo. Es decir, salen de la Feria de Abril de Barcelona y dice Illa que está dispuesto a pactar con Junts, que no pactaría con el PP y con Vox. Claro que no pactaría con PP y VOX porque son constitucionalistas, por el hecho de que sean de derechas. Hombre, más de derechas que Junts no hay nada".

"Se ha ofrecido con la condición que Puigdemont no insista en la independencia, tal y cual. Bueno, que tonería. Puigdemont ya se ha encargado una vez más de despreciar al servicial PSC, siempre dispuesto a ser la alfombra de los separatistas, y ya lo he dicho claramente".

"Puigdemont decía eso por la mañana, en el debate de la noche el respresentante de Junts, Rull, lo ha dejado muy claro. No van a apoyar una investidura de Illa. Y el pobre Illa abriéndose a pactar con Junts. Para los socialistas catalanes, un gobierno transversal en Cataluña sería uno que incluye a Puigdemont, pero dejar afuera tanto a PP como a VOX, que no son dignos de ser tenidos en cuenta"

"No forman parte de la transversalidad de Cataluña. Bueno, ya verán ustedes como bueno, incluso hasta al final es capaz del PP de ayudarle a Illa en el caso de que le haga falta. Pero bueno, ha salido una serie de personalidades han firmado un manifiesto a favor de un voto constitucionalista en Cataluña: Nicolás Redondo, Joaquín Leguina, Rosa Díez. Lo ha impulsado la catedrática Teresa Freixas y con ellos estamos. A ellos les aplaudimos".