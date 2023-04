El récord del Gobierno con la reforma del 'solo sí es sí': así será el ritmo para la tramitación superexprés

La Moncloa quiere ahora batir récords de velocidad para que la reforma del 'solo sí es sí' pueda entrar en vigor la próxima semana. Pedro Sánchez da por zanjada la crisis en torno a la ley, aunque el aval del Congreso ha consumado la fractura del Gobierno. En La Moncloa están decididos ahora a tener cuanto antes en vigor la reforma. El ritmo será trepidante en el Senado la próxima semana: lunes, presentación de enmiendas, martes, la Comisión de Justicia aprueba el dictamen, miércoles, Pleno para el texto y remitirlo al BOE y su publicación 24 horas después.

Es la previsión. Hay quiénes hablan de una tramitación superexprés. Pedro Sánchez no estuvo en el Congreso, ni recurrió al voto a distancia, pero quiere zanjar este boquete lo más lejos posible de las elecciones. En el entorno presidencial dan por cerrado un ciclo. El desgarro del Gobierno va a carecer de consecuencias. "Podemos no romperá", repite magullada por los golpes Irene Montero. La presencia de Yolanda Díaz durante el debate ha sido interpretada como un gesto dirigido a su grupo parlamentario y no tanto de apoyo a la ministra de Igualdad.

El Congreso ha aprobado este jueves, pasadas las 12 de la mañana, la reforma de la ley del 'solo sí es sí' (de la que se han beneficiado más de mil agresores sexuales condenados) con el apoyo del Partido Popular. Con 233 votos a favor, 59 en contra y 4 abstenciones, la reforma de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual da un paso más en su trámite parlamentario y evidencia la ruptura de los socios de gobierno que, por primera vez, vota de forma separada la corrección de una norma impulsada desde el propio Ejecutivo.

Afectados por el 'sí es sí'

Ángel Expósito repasó este jueves en 'La Linterna' tres casos como el de Ana, que explicó el infierno por el que ha tenido que pasar en los últimos meses tras la aplicación de la ley 'solo sí es sí'. COPE ha dado voz a un caso que es especialmente duro porque el agresor es su padre. No fue hasta varios años después, en el 2015, cuando pudo llevarle ante los tribunales: "Con 15 años lo intenté denunciar, pero nadie me creyó, ni mi familia ni la policía". Su padre "fue juzgado a la carta" y dio su opinión sobre todo lo que está sucediendo.