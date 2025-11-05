Sergio, sobre instalar placas solares en casa: "Yo no las recomiendo, me he ahorrado 250 euros en un año y la instalación cuesta más de 6.000 euros, tardo 15 años en amortizarlo"

El sector fotovoltaico vivió un crecimiento extraordinario en España durante el año 2022, con un aumento de más del 40%. Sin embargo, la situación del autoconsumo ha cambiado radicalmente desde entonces. Así lo ha explicado Sergio en el programa 'Herrera en COPE', un oyente que, si pudiera retroceder en el tiempo, no habría instalado placas solares en su vivienda.

Este propietario asegura que, tras una inversión que ronda los 13.000 euros de media, solo se ha "ahorrado 250 euros en un año" en su factura. Por este motivo, su conclusión es clara: "Yo no las recomiendo". Sergio desmiente las promesas de una rápida recuperación de la inversión que le hicieron en su momento.

Herrera en COPE Fernando Trías de Bes, analista económico

¿Por qué se frena el autoconsumo?

En la sección económica del programa de Alberto Herrera, el profesor Fernando Trías de Bes ha arrojado luz sobre esta cuestión. La rentabilidad del autoconsumo se basa en dos pilares: el ahorro directo en la factura y la venta de los excedentes de energía a la red. El problema, según el experto, es que el precio de estos excedentes se ha desplomado.

Trías de Bes ha recordado que en 2022, durante la crisis energética, "se pagaba el megavatio hora a 200 euros", mientras que en la pasada primavera "llegó a costar 0". Esta drástica caída afecta directamente al cálculo de la amortización, ya que gran parte de la energía se genera en horas de bajo consumo doméstico, como por la mañana, cuando no se está en casa.

Una amortización que yo esperaba tener en 7 años, si esto continúa igual, la puedo llegar a tener en 20" Sergio Usuario de autoconsumo

Casos en los que sí puede ser rentable

El propio Trías de Bes, que también tiene placas, ha visto cómo su previsión de amortización ha pasado de 7 a 20 años. Sin embargo, ha señalado dos variables que pueden hacer la inversión más atractiva: disponer de un coche eléctrico o sistemas de calefacción de gasoil. "Yo mi coche es eléctrico, yo lo cargo con el sol", ha explicado.

Otro factor que encarece y complica la rentabilidad es la necesidad de instalar baterías para aprovechar la energía por la noche. Una batería "que esté mínimamente bien" puede costar entre 3.000 y 5.000 euros, tiene una vida útil limitada a 10 o 15 años y no cuenta con apenas deducciones fiscales, lo que dispara el tiempo de amortización.

Las trabas de las comunidades de vecinos

A nivel comunitario, el problema se agrava por el sobrecoste de los trámites. Pello Mendida, del consejo general de colegios de administradores de fincas, ha afirmado que la "farragosa documentación" para gestionar los contratos de múltiples vecinos provoca que las empresas instaladoras añadan "mucho gasto de tramitación", encareciendo el producto "casi un 20 por 100" respecto a una instalación industrial.