La Ley del 'Solo Sí es sí' ha rebajado en Valladolid las penas a nueve condenados por abuso sexual. No se ha producido, de momento, ninguna excarcelación. La aprobación en el Congreso de una reforma impulsada por PP y PSOE no va a frenar las revisiones de condena, ni tampoco la posibilidad de que se rebajen en aquellos abusos cometidos con anterioridad a esta reforma. La Asociación de Atención a las Víctimas de Agresión Sexual y Malos Tratos atiende a estas mujeres en Valladolid. Reconocen que la conocida como 'Ley del Solo Sí es Sí' ha beneficiado a más condenados de lo que debiera. Sofia Larrea es trabajadora social en ADAVASYMT. Dice que desde el principio fueron “muy críticas” con aspectos de la ley que no han supuesto nada positivo para las víctimas.

“Muchas veces ni siquiera la condena ayuda. La víctima en muchas ocasiones no la considera suficiente por el dolor que ellas han sentido y siguen sintiendo. Tras haber pasado todo eso, que de repente vean que su agresor va a ver rebajada su condena o directamente salir de prisión antes de tiempo, por supuesto agradable no es y lo que sienten es miedo a las represalias, desolación ...”, apunta Larrea.

Valladolid es una de las dos provincias de Castilla y León y una de las pocas de España, en las que descendió el número de violaciones en 2022 si se comparan los datos con el año anterior. Concretamente, fueron cinco las que se registraron. Y esto, supone un descenso de casi el 80 por ciento respecto a 2021.

Las víctimas no ocultan su temor más después de tratar de poder superar lo que ya cuesta acercarse a una comisaría a poner una denuncia y después pasar por un proceso judicial, con todo lo que eso conlleva. El acompañamiento desde que llegan a la asociación, depende mucho de cómo llega la mujer que ha sufrido el maltrato o la agresión.

“Nuestras psicólogas valoran el caso una vez han pasado por mi como trabajadora social”, explica Larrea. “Después de va desarrollando el proceso terapéutico como la víctima necesite, hasta donde quiera llegar y el tiempo que necesite, no tenemos una limitación de sesiones ni mucho tiempo”, concluye.