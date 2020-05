El portavoz de FACUA defiende que Iglesias no use mascarilla y llama “demente” a Rosa Díez, entre lo más leído

1.- Herrera destapa las trampas que Sánchez no ha querido contarte sobre el plan de desescalada

Pedro Sánchez presentó este martes lo que su gobierno considera el camino hacia la "nueva normalidad". Un plan de desescalada que tiene como horizonte finales de junio, con un programa en cuatro fases a distintas velocidades según las provincias o las islas más o menos afectadas por la pandemia de coronavirus. Dicho plan de desescalada ha sido acogido con escepticismo por los partidos de oposición, que lo tachan de confuso. Una opinión que comparte Carlos Herrera. El comunicador, además, ha desvelado este miércoles en su monólogo las trampas que encierra este plan de desescalada.

"Habrá que estar muy pendientes para evitar rebrotes porque saldremos a la calle sin saber si estamos infectados. Y ojo porque la culpa será de usted, no del Gobierno. Esto más que un plan es una improvisación. Es una carcasa con poca materia orgánica. Un boquete de ambigüedades para que parezca que están haciendo muchas cosas y se distraiga del convencimiento general de lo mal que han gestionado todo", ha comenzado diciendo Herrera. Para él, este plan "traslada a los ciudadanos la responsabilidad de que funcione o no". "El tipo que lleva mes y medio confinado sin que le hagan un test o haya podido comprar una mascarilla, ahora podrá salir a la calle a hacer casi todo pero con una farragosa organización. Sin saber si está contagiado, si lo está el de al lado... Y asumiendo él la responsabilidad de repuntes. Y ante una enfermedad de la que aún no sabemos por qué ha golpeado tan duro a España, mucho mayor que a otros países", ha contado Herrera.

2.- Luis del Val: "Ministra Celaá, es usted una ignorante en discapacidad intelectual"

Esta es la imagen del día que el maestro Luis del Val en "Herrera en COPE" destina a la ministra de Educación, Isabel Celaá:

"Les llamamos “los chicos”. Viven en una residencia, a pocos kilómetros de Zaragoza. Los chicos pasan con nosotros las navidades y unas semanas en verano. Los chicos son una chica y un chico. La chica, Pilar, ya ha cumplido los sesenta, pero les seguimos llamando los chicos, porque la oligrofenia con la que nacieron les ha dejado en un nivel intelectual infantil, que pudo desarrollarse gracias a que fueron, desde que eran chicos de verdad, a los centros especiales y talleres de ATADES, que ahora la ministra de Educación Isabel Celáa quiere destrozar y clausurar con su nueva ley de Educación.

3.- El portavoz de FACUA defiende que Iglesias no use mascarilla en el ‘súper’ y llama “demente” a Rosa Díez

Muy duras las palabras empleadas por Rubén Sánchez, a la sazón vicepresidente y portavoz de FACUA, contra la exdiputada y presidenta de UPyD, Rosa Díez, a la que ha calificado como “demente”, al tiempo que la ha acusado de que “sigue sembrando el odio con otro bulo de la ultraderecha que se desmonta en el mismo vídeo”.

Díez criticó hace unos días un vídeo, que se volvió viral, y en el que el vicepresidente del Gobierno de España y secretario General de la Unidas Podemos, Pablo Iglesias, aparecía comprando en un supermercado “sin mascarilla, sin guantes y con escolta”.

La exdiputada calificó la actitud de Iglesias como “todo un ejemplo del nivel de este Gobierno que no sabe ni lo que es la vergüenza”.

4.- El truco definitivo para pelar un huevo duro perfecto y con una sola mano

Nunca un alimento tan sencillo de cocinar ha dado tanto de qué hablar. Alrededor del huevo nos surgen muchas dudas; cómo conservarlo, hervirlo, cómo saber si están frescos, son mejores los que tienen una yema más oscura o qué diferencia hay entre los que tienen la cáscara blanca o morena...

Pero quizás una de las más habituales sea cómo conseguir pelar un huevo duro sin pellizcarlo y sinque nos llevemos por delante la mitad de la clara. De entrada, que nos cueste pelarlos debería de ser un buen indicador ya que nos advierte de su grado de frescura; a más más frescos se pelan peor. Sin embargo cuando llevan en la nevera al menos una semana, quitarles la cáscara que les protege resulta más sencillo.

A medida que pasa el tiempo desde la puesta, el huevo va cambiando su estructura. Al principio tiene una "clara más consistente, en la que se distingue claramente una zona alrededor de la yema más gelatinosa sobre la que flota la yema, que tiene silueta de semiesfera. Alrededor de la clara densa hay otra parte de clara acuosa que se extiende en el plato", según explica el Instituto de Estudios del Huevo.

Sucede que durante el almacenamiento el huevo va perdidendo agua por los poros de la cáscara y entra aire en su lugar. Por eso un buen truco para saber si el huevo está fresco consiste en ponerlo en un recipiente con agua; si flota (debido al aire) es que ha perdido frescura.

5.- El imperdonable error que cometes al freír pescado y destroza tus comidas

Tiene una explicación muy sencilla. Muchas personas fríen el pescado tal cual les llega de su pescadería habitual. Pero hay algo que no debemos olvidar. Es fundamental darle una pasada por agua a la pieza antes de proceder a su cocinado. Bien podemos hacerlo nosotros o pedirle al pescador que lo haga, pero NUNCA lo cocines sin antes haberlo lavado. En piezas de menor tamaño, como los boquerones, el cuidado debe ser minucioso y máximo. Por ello, debes quitar sus vísceras y limpiarlos con el dedo antes de lavarlos en el fregadero. Pero insistimos. Si te da “repelús” pídele a tu pescadero de confianza que lo haga por ti. Te hará el favor encantado.

Otro detalle que solemos saltarnos es secarlos adecuadamente. Debemos para ello utilizar trozos de papel. Así eliminaremos los trozos de jugo que han quedado en la nevera.