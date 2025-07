Los policías desmienten a Pedro Sánchez: "Desde que él es presidente ha aumentado un 60 por ciento la violencia callejera"

La última comparecencia de Pedro Sánchez en La Moncloa ha encendido todas las alarmas entre los sindicatos policiales. El presidente del Gobierno, en su habitual tono de autobombo, proclamó que España cuenta con “las calles más seguras. No voy a decir del mundo, pero casi”. La respuesta del sector policial no se ha hecho esperar. Para quienes patrullan a diario esas calles, la afirmación del jefe del Ejecutivo no solo es falsa, sino que constituye “una frivolidad”.

"Intenta engañar a los ciudadanos"

“Lo que han subido precisamente son los delitos más graves y los que más afectan a la sociedad, como pueden ser las agresiones sexuales, los secuestros, los homicidios dolosos o el tráfico de drogas”, denuncia Laura García, portavoz del sindicato JUPOL. Para ella, los datos hablan por sí solos y desmontan cualquier discurso triunfalista: “Desde luego que a los policías no nos engañan, y seguramente a quien intentan engañar es a los propios ciudadanos”.

El balance que presenta el Ministerio del Interior para el primer trimestre de 2025 lo confirma. Mientras bajan los hurtos y robos sin violencia, delitos mucho menos graves, aumentan significativamente los crímenes más violentos y alarmantes. Las violaciones suben un 7,6%, los intentos de homicidio un 19,9% y el narcotráfico un 4,9%. Además, en solo tres meses se han registrado 1.242 agresiones sexuales con penetración. Todo ello bajo un Gobierno que presume de tener el país “más seguro”.

Cifras que desmontan el relato

El malestar en las filas policiales va más allá de una simple discrepancia política. Según David Gutiérrez, portavoz de la Confederación Española de Policía, los cuerpos de seguridad “estamos sufriendo más agresiones violentas que nunca”. Aporta un dato contundente: “Desde que él es presidente han aumentado un 60% los delitos de lesiones en riña tumultuaria, lo que la gente conoce como violencia callejera”. Y añade un matiz revelador: “Con este presidente se alcanzan marcas históricas de criminalidad”.

La diferencia entre el relato gubernamental y la experiencia sobre el terreno es abismal. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) lo corrobora: la inseguridad ciudadana, que apenas preocupaba a los españoles hace unos años, ha escalado del puesto 36 al 10 entre los principales problemas del país.

El sindicato JUPOL considera que las palabras de Sánchez representan “una grave falta de respeto hacia los agentes que luchan cada día contra una criminalidad en aumento y hacia las víctimas que sufren directamente sus consecuencias”. En un comunicado respaldado por datos oficiales del propio Ministerio del Interior, el sindicato denuncia que, desde 2017, los homicidios consumados han crecido un 12,98%, los secuestros un 52% y los delitos contra la libertad sexual casi un 81%, con un dramático incremento del 276% en las agresiones sexuales con penetración.

Las cifras, que deberían haber ocupado la atención del presidente en su balance de curso político, apuntan en la dirección opuesta al optimismo exhibido desde Moncloa. Mientras Sánchez se jactaba de los 100 millones de turistas que visitan España cada año o del sistema sanitario, el país registraba 5.287 delitos de tráfico de drogas, 319 intentos de homicidio y 6.374 casos de lesiones y riñas tumultuarias.

“España no es tan segura como la pintan”, insisten desde las organizaciones policiales. Y aunque el presidente comience sus vacaciones en Lanzarote con ese mensaje de tranquilidad, la sensación general entre quienes patrullan las calles es bien distinta. La realidad no siempre cabe en una comparecencia institucional.