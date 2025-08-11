Un ingeniero técnico forestal explica la relación de todos los incendios que hay en España con la primavera: se está pasando por alto

Raro es el día que no hay algún foco activo en España, los incendios que no dan tregua. Este verano en nuestro país, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, hasta el 3 de agosto se han quemado casi 40.000 hectáreas en España, un 9% más que en 2024. Estamos hablando de más de 900 incendios en lo que va a daño en nuestro país. Además, en estos momentos España está siendo víctima de las llamas en varios puntos.

Ahora mismo, Castilla y León es la comunidad que más está sufriendo con varios incendios activos en León, Ávila, Zamora y Palencia. El de León tiene en vilo a los bomberos porque está afectando al paraje natural de Las Médulas, que es patrimonio de la humanidad. En total, el fuego ha obligado a desalojar o confinar a unos 800 vecinos de diferentes pueblos de la zona

La buena noticia es que no ha afectado directamente al núcleo de ese paraje patrimonio de la humanidad y los vecinos de ese pueblo ya han podido volver a sus casas, aunque alguna de las fincas se ha visto afectada. No muy lejos de ahí, Galicia también arde. Más de 1.200 hectáreas se han quemado en su territorio. Y no todo queda ahí, hace unas horas se ha iniciado un fuego en la Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz) y el viento está complicando las labores de extinción.

RELACIÓN ENTRE LOS INCENDIOS Y LA PRIMAVERA

Ese es el panorama, pero... ¿Por qué está habiendo tantos incendios este año? Esa misma pregunta ha querido trasladarle en 'La Tarde' Israel Remuiñán a Raúl Quílez, director general de innovación en emergencias de la Consejería valenciana de Emergencias, quien ha asegurado que "probablemente la causa de todos estos incendios tenga que ver con la primavera tan lluviosa que hemos tenido. La cantidad de pasto, vegetación y gramíneas que tenemos está totalmente agotada", ha asegurado.