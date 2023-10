IU pide al equipo Gobierno toledano auditar los riesgos estructurales de los edificios municipales para remodelarlos

El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos en el Ayuntamiento de Toledo, que ha recordado al equipo de Gobierno de la capital que es responsable del mantenimiento, la seguridad y la "dignidad" de los centros municipales, ha indicado que muchos de ellos deberían pasar auditorías que garanticen la seguridad de los mismos en cuanto a su estructura, como en lo referido a la garantía de una prestación laboral segura, salubre y digna de la plantilla que trabaja allí y de los usuarios y usuarias que lo utilizan.

Desde este grupo han considerado que los remanentes económicos municipales deben servir para adecuar estos espacios públicos tan demandados y garantizar su dignidad, puesta en entredicho en muchas ocasiones.

"El Centro Social del barrio del Polígono, la Biblioteca Municipal Almudena Grandes del mismo barrio o el centro de jardinería, que desde 2016 tiene un pésimo informe de riesgos laborales sin que se haya hecho nada, son solo algunos ejemplos, si bien esa auditoría también debería llegar las instalaciones deportivas municipales, algunas de ellas en muy mal estado", ha reclamado el portavoz, Txema Fernández.

"Hemos vuelto a registrar una solicitud para que se nos entregue una copia del informe de riesgos laborales que debió de realizarse para la reapertura en septiembre de 2022 de la Biblioteca Municipal Almudena Grandes ya que, tras muchos meses de obras y reformas, se mantiene una estructura que prohíbe en la ley, como es la escalera de caracol, que solo es posible que permanezca si se hubieran construido salidas de emergencia en las diferentes alturas de la biblioteca, y no se ha hecho. Este informe ya lo solicitamos en octubre de 2022 y no recibimos respuesta", ha comentado Fernández, según ha informado el grupo.

"Todos conocimos que el Centro Social del barrio ya tuvo problemas de caídas de techo que afectaron al pasillo donde están colectivos sociales como la Asociación de Familias Numerosas o la Asociación Vereda. Sabemos también de hace poco que sala Thalía del mismo centro debe cerrarse porque presenta riesgos de caídas" ha añadido.

De igual modo, ha recordado que en septiembre de 2016 se presentaba un informe de evaluación de los riesgos laborales de los talleres municipales de parques y jardines, ubicados en los chalés de la Avenida General Villalba, que detectaba peligros en el centro de trabajo que perduran en 2023.

"No puede ser que una vez detectados los posibles riesgos, no se haga nada desde 2016, porque eso quiere decir que no garantizamos ni la seguridad, ni la salud ni la dignidad laboral ni de las instalaciones que usan nuestros vecinos y nuestras vecinas y la plantilla municipal", ha señalado Fernandez.