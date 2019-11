La versión más políglota de Sánchez le convierte en el centro de las burlas en redes

Pedro Sánchez escribió esta semana un artículo en los principales medios internacionales en el que expresaba su opinión sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. En este defendía la posición de su Gobierno y un futuro diálogo. Para publicitarlo en sus redes, el presidente del Gobierno en funciones, decidió que la mejor idea era escribir en diversos idiomas.

En concreto, Pedro Sánchez eligió el inglés, francés y los más sorprendentes, griegos y eslovenos.

Esta sería la versión francesa del mensaje del presidente:

"L’Europe c’est la liberté, la paix et le progrès. Protéger ces valeurs aujourd’hui en Catalogne c’est protéger l’Europe ouverte et démocratique que nous défendons", aseguraba, en un mensaje, después repetido, y que significa: "Europa es libertad, paz y progreso. Preservar esos valores en Cataluña hoy es proteger la Europa abierta y democrática que defendemos".

En inglés:

Europe is freedom, peace and progress. Preserving these values in Catalonia today means protecting the open and democratic Europe that we stand for.https://t.co/1IEDN64fhO