Odón Elorza es el único diputado que ha renunciado a sus dietas durante la pandemia

La actividad parlamentaria estuvo detenida por un tiempo cuando se decretó el estado de alarma por parte del Gobierno con motivo de la alerta sanitaria por el coronavirus. En el caso del Congreso de los Diputados, a raíz de los miembros del Grupo Parlamentario de Vox decidieron no asistir a las sesiones previstas ya que uno de sus parlamentarios había dado positivo por coronavirus.

La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, explicó que esta decisión fue adoptada “no tanto por razones sanitarias sino porque hay un grupo parlamentario en pleno, 52 diputados, un grupo importante en la Cámara, el tercer grupo, que ya nos ha anunciado que no va a asistir a ninguna de las reuniones parlamentarias previstas esta semana por haber dado positivo uno de sus miembros", según recoge el comunicado publicado en la web del Congreso.

Pero a pesar de que la actividad parlamentaria no se desempeñaba con normalidad, todos los diputados seguían cobrando las dietas correspondientes a los desplazamientos a la capital por vivir fuera de Madrid, excepto uno, Odón Elorza, diputado del PSOE por Guipúzcoa y exalcalde de San Sebastián.

Elorza envió una carta a la presidenta del Congreso para renunciar a las dietas a partir de abril durante el coronavirus. Unas dietas que corresponden a 1.900 euros mensuales.

El diputado socialista explicó en su perfil de Twitter el 2 de abril que renunciaba al cobro de la dieta en la nómina de ese mes por “no utilizar al estar confinado”. Aunque ya lo había solicitado a la presidenta en el mes de marzo.

��Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo.