El mensaje que Moncloa no quiere que leas: "Las cuentas del Ministerio para hacer propaganda"

El revuelo que ha formado en redes sociales y el aluvión de críticas que ha recibido un tuit publicado desde la cuenta oficial de la Vicepresidencia del Gobierno y Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, al frente del cual está la discutida Carmen Calvo, ha obligado a ésta a ordenar que se borre el mismo.

De hecho, son numerosas las personas que lo han compartido, comentando lo que consideraban un auténtico uso partidista de las cuentas oficiales del Gobierno por parte del PSOE, y a los que ahora les aparece el mensaje: “¿Lo sentimos, esta página no existe?”.

EL MENSAJE QUE MONCLOA NO QUIERE QUE LEAS

En dicho tuit borrado, el ministerio que dirige Carmen Calvo no ha tenido otra ocurrencia que asegurar, y les citamos textualmente: “Todos los avances del movimiento feminista han ocurrido con el PSOE gobernando. Hemos hecho las leyes que han permitido a los movimientos LGTBI y TRANS avanzar en igualdad y contra la discriminación. Esa es la historia del PSOE, no tenemos más que demostrar, eso está ahí”.

Como era de esperar, este uso totalmente sectario y partidista de las cuentas en redes sociales de un ministerio del Gobierno de España, no ha sido pasado por algo por muchos, que no han dudado en criticar este lamentable comportamiento de la vicepresidenta de Sánchez que, no olvidemos, es la número dos del Ejecutivo.

Entre ellos, ha criticado estos hechos el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, quien ha indicado que “¿podrían disimular un poco y respetar las cuentas institucionales de nuestro país?”, al tiempo que le ha pedido al PSOE que “la propaganda socialista, desde la cuenta socialista, por favor. Esta es del Gobierno de España”.

También ha criticado la actuación del Gobierno el cantante sevillano José Manuel Soto, quien ha dicho que “no tienen vergüenza ni pudor” por usar las cuentas del Ministerio “para hacer propaganda partidista”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE CALVO UTILIZA PARTIDISTAMENTE LAS CUENTAS OFICIALES DEL GOBIERNO

Se da la circunstancia de que no es la primera vez que la vicepresidenta Carmen Calvo lleva a cabo este tipo de usos partidistas de las cuentas oficiales del ministerio, ya que en marzo del pasado 2019 publicó algunos como “las derechas tienen bloqueada la ley de igualdad laboral desde hace un año”; “las derechas no pueden caer en el error del PP: recurrir las leyes ante el Tribunal Constitucional”; “si no es urgente y necesario que las mujeres no sean discriminadas por igual trabajo y salario o que los permisos de paternidad avancen, que nos digan los partidos de derechas que acento es urgente y necesario”; “la oposición ha estado insultando al presidente constantemente. No se han adaptado y han decidido hacer cosas poco comprensibles e innecesarias”; “Ciudadanos y Partido Popular (...) no paran de decir y hacer cosas insustanciales”.

De la creadora de “el dinero público no es de nadie”, llega “las instituciones son del PSOE”.



La Junta Electoral apercibe a Calvo, tras la denuncia del PP, por hacer uso partidista de una cuenta de Twitter del Ministerio.https://t.co/OeDvxQdTUt — Dolors Montserrat (@DolorsMM) March 22, 2019

Por estos, fue apercibida por la Junta Electoral Central quien, ya entonces, la advirtió de que no puede emplear las cuentas oficiales de Twitter para atacar indiscriminadamente a la oposición y usarla como una herramienta más de campaña, avisándola de que si continúa haciéndolo en el futuro, se le abrirá un expediente sancionador.

