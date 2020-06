¿Por qué Anonymous apoya la independencia de Cataluña?

Anonymous vuelve a estar de actualidad en España. El grupo de hackers a escala internacional ha tenido una presencia destacada en nuestro país, sobre todo, en lo que a la cuestión catalana se refiere. Así ha vuelto a quedar evidenciado esta semana, al conocerse que uno de los miembros de la organización irá a la cárcel. Según la cuenta oficiosa de Anonymous en Twitter, lo hará por “luchar contra la impunidad y la corrupción y por defender la autonomía de Cataluña frente al Estado fascista de la Corona española”.

Anonymous @youranonXelj_ is going to prison for fighting impunity, corruption, and for defending Catalonia's autonomy from the Spanish crown's fascist state.



Solidarity as he bravely steps into a new phase in the battle against tyranny. #OpCatalunyahttps://t.co/E33OaLEg9H