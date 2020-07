El mensaje más madridista de Isabel Díaz Ayuso: "Castizo y generoso"

El Real Madrid puede proclamarse campeón de La Liga este jueves. Si los merengues ganan en el estadio Alfonso Di Stéfano ante el Villareal, se proclamarían, matemáticamente campeones, y el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, recogerá el trofeo. Este año, como en los dos anteriores, Luís Rubiales no entregará la copa debido a la situación electoral.

Ante la posibilidad de cantar el alirón este jueves, el club madrileño lanzó un comunicado un comunicado en el que advertía a sus seguidores que; a efectos de la Covid-19. Los jugadores no iban a celebrar el triunfo en la fuente de Cibeles como en años anteriores. Y que, por lo tanto, al no haber celebración, instaban a los aficionados que no acudieran: “todos debemos contribuir, como hasta ahora, con absoluta responsabilidad a evitar riesgos de contagio de la pandemia”.

LA REACCIÓN DE ISABEL DÍAZ AYUSO

En anteriores declaraciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid; Isabel Díaz Ayuso, se declaró seguidora del equipo blanco. Es por ello que no es de extrañar que hiciera un guiño a la decisión tomada por el club. Lo ha querido expresar con parte del himno clásico (1952) del Real Madrid.

Castizo y generoso, todo nervio y corazón. Y desde hoy, además, responsable y solidario. #HalaMadrid �������� https://t.co/I0pEbvopOn

Esta iniciativa del club de la capital se produce tras la polémica creada en torno a la celebración de la afición del Cádiz tras el ascenso. Ante estos hechos, el Ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón. Advirtieron que no había ninguna necesidad que se junten cinco mil personas.

