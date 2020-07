Una investigadora del CSIC, sobre los anticuerpos: "Lo importante es que queden las células que los fabrican"

María Montoya, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y especialista en inmunología viral, ha sido entrevistada este miércoles en 'Herrera en COPE', donde se ha mostrado partidaria de la obligatoriedad de usar mascarilla en los espacios públicos porque "cuando hemos dejado al libre albedrío de la gente ponérsela o no, tenemos más de cien brotes". Pese a ello, ha dicho que "la mayoría de la gente cumple, pero el virus está ahí. Cualquier barrera que pongamos nos va a proteger".

"Hay que implantar medidas más restrictivas porque el virus no entiende de comunidades autónomas", ha incidido la experta, que ha llamado a no bajar la guardia porque el virus está "preparado para infectar a personas despistadas. Tenemos que mantener la vigilancia".

Montoya ha explicado que los brotes se diferencian de la transmisión comunitaria en que "se puede trazar el origen. Cuando hay transmisión comunitaria se pierde la trazabilidad", de forma que se desconoce cómo han sido los contagios o de dónde proceden.

Sobre la Organización Mundial de la Salud, que ha admitido cautelosamente que en ciertas situaciones, el coronavirus podría permanecer suspendido en el aire, propagando la enfermedad, ha dicho que "no debemos descartarlo", aunque se tienen que hacer muchos estudios. "Vamos aprendiendo a marchas forzadas. Lo estamos conociendo y nos está reservando varias sorpresas", ha dicho la investigadora sobre el nuevo coronavirus.

Por otro lado, en lo que respecta a la inmunidad natural al coronavirus, que podría disminuir en apenas unos meses de haberlo padecido, Montoya ha explicado que "los anticuerpos son la punta del iceberg del sistema inmune". "Se sabe que hay personas que han pasado el coronavirus que no tienen altos niveles de anticuerpos", ha dicho. De hecho, según las últimas investigaciones, en dos o tres meses bajan esos niveles.

"Eso lo esperábamos, pero no sabíamos si eran tres meses o seis", ha dicho, pues es lo normal. Y es que, "no podemos tener anticuerpos altos de todas las infecciones que hemos tenido en nuestra vida", pues de ser así, "no nos cabrían", ha dicho de forma pedagógica. "Lo que es importante es que estén las células que los fabrican -llamadas 'células de memoria'-. Si se quedan en nuestro cuerpo, la siguiente vez que se lo encuentren se pondrán a fabricar anticuerpos de niveles muy altos. No es tanto los niveles de anticuerpos, sino que tengamos las células que los generan", ha incidido la experta.