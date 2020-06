Los recelos que provoca la LOMLOE, más conocida como "ley Celaá" y otras noticias del jueves

El proyecto de ley educativa, conocida como "ley Celaá", por haber sido elaborada por el equipo de la actual titular del Ministerio de Educación, Isabel Celaá que pasará a los libros de historia como la ministra que dijo que "los hijos no son de los padres", ocupa gran parte de la actualidad de este jueves, junto con todo lo que rodea a la crisis de la COVID19, en especial, a la desinformación sobre las cifras de muertos causados por la pandemia en nuestro país.

La CEE demanda una ley educativa que garantice la libertad de enseñanza y un trato igual entre los centros

La Conferencia Episcopal Española insiste en que "la formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución. En consecuencia, no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre. En este ámbito de conocimientos se sitúa la asignatura de Religión, como es habitualmente reconocido en los sistemas educativos europeos.

Queremos insistir en que esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona. Pues esta identidad forma parte esencial de la realidad a cuyo conocimiento la escuela ha de introducir a la persona concreta. Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad.

La persona, además, no existe nunca como individuo aislado, sino como miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición. La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana". LEER MÁS

Herrera, sobre la Ley Celaá: "Quieren una España llena de Adrianas Lastra, Irenes Montero o Echeniques"

En su editorial de este jueves Carlos Herrra afirma "Mucha pandemia para las cosas que le interesan, sí que hay prisa con los separatistas catalanes, pues ya en julio, y también para tumbar las enmiendas a la Ley Celaá de educación. Hoy Luis Ventoso le llama en ABC "la ley de la burramia", lo cual, viendo, además, el nombre de la ministra que lo lleva adelante no está mal elegido. A la ministra le perseguirá siempre aquello que dijo de que los hijos no son de los padres.

No hubiera sido una locura pensar que según cómo está el país, lo mejor hubiera sido posponer la aprobación de una ley que, desde luego, no viene a negociar. Pero esta contrareforma, es una contrareforma educativa, solo busca imponer una visión de la sociedad en las aulas. Y lo hace, como decíamos en el artículo de Luis, con cuatro fundamentales pautas: desde luego, arramplar con el esfuerzo, minimizarlo. Eso de premiar al que saque buenas notas... No se vaya a creer que el esfuerzo tienen premio y ya la jodimos; la amputación del español, que es un arma cultural y un negocio trascendental en el mundo entero, estos lo ocultan en determinadas educaciones como si no existiera; el odio a la educación católica. Y en eso no disimulan". LEER MÁS

Luis del Val: “El sistema educativo de Franco era más democrático que el que quiere imponer la señora Celaá”

"Afirmo que el sistema educativo de la Dictadura de Franco era más interclasista y más democrático que el que quiere imponer la señora Celaá. Repito: el sistema educativo de la Dictadura de Franco era más interclasista que el que está perpetrando la señora Celaá, que pasará a la Historia de la Antropología al descubrir que los hijos no son de los padres. Sí, es cierto, había una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, pero no conozco a nadie que no pasara de curso por haber suspendido en una de las que llamábamos Marías. Ahora, se puede pasar curso con suspensos en matemáticas, gramática, ciencias, y lo que quieras, porque es lo progresista. Y llegan a la Universidad, como me cuentan los profesores cuando voy a dar alguna charla, escribiendo con faltas de ortografía.

Recuerdo que, con diez, once años, acudíamos sobrecogidos a examinarnos de ingreso de bachillerato. Si, examen, esa palabra maldita que ningún progresista de provecho se atreve a pronunciaar. Y si confundías una b con una “uve”, o se escapaba un “hache”, con una sola falta de ortografía te dejaban para septiembre. O con dos acentos mal puestos. Y, luego, el terrible examen de Estado, o la reválida de sexto o el preu, eran pruebas exigentes, yo diría que muy exigentes, pero que convertían el bachillerato en un honroso título. Como decía Fernando Fernán Gómez con su voz campanuda. “La gente cree que soy culto, pero es que hice un buen bachillerato”, y Fernando Fernán Gómez no era del Régimen precisamente. LEER MÁS

Rodríguez Uribes, en COPE: “Vamos a ayudar al sector taurino en todo lo que esté en nuestra mano”

El ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE', donde ha explicado las medidas que se tomarán desde su ministerio para proteger a la tauromaquia de la crisis del coronavirus: "Conocemos las dificultades que ha pasado el mundo del toro, como sector que depende del público. Tuvimos una reunión muy cordial y les trasladé que queríamos que volviera la temporada cuanto antes”.

El ministro ha mostrado su voluntad de que se celebren festejos taurinos cuanto antes: “Yo me ofrecí a ayudarles para que cuanto antes puedan volver las corridas. Es verdad que el sector taurino es especial, y el SEPE en algunos casos se ha reconocido y en otros no. Les trasladé que su casa es el ministerio de Cultura, también el de Agricultura, aunque muchas de las medidas que piden dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Pero les vamos a ayudar en todo lo que esté en nuestra mano”. LEER MÁS

El Tron: "El culpable de las muertes en EE.UU. es Trump, en el Reino Unido, Johnson y en España, la oposición"

En España seguimos sin saber el número de muertos que ha provocado la pandemia del coronavirus. La desinformación es cada día mayor. Es más, llevamos 11 días sin datos fiables.

Los diferentes organismos autonómicos han notificado en la última semana un total de 30 fallecidos, cinco más de los registrados el pasado martes. La Comunidad de Madrid ha registrado siete y Cataluña, cinco. Castilla y León, por su parte, ha reportado cuatro;Andalucía, tres; País Vasco y Asturias, dos, y Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, una cada una. ¿Por qué tanta disparidad en los datos? LEER MÁS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una comparecencia en el Senado

Margarita Robles la única defensora de Felipe González en el Gobierno de Sánchez

Tras conocerse unos documentos desclasificados por la CIA sobre los GAL, el único miembro del Gobierno de España que ha salido en defensa del expresidente Felipe González ha sido la titular de Defensa. Margarita Robles, ha ensalzado al expresidente del Gobierno Felipe González y ha criticado el "adanismo" que existe en la política y que lleva a pensar que "antes" de los actuales dirigentes "no hubo nada".

La ministra de Defensa ha elogiado que, en el año 1982, el PSOE de González pusiera en marcha "los mayores adelantos en educación, sanidad, derechos y libertades". Por eso, ha pedido ser "generoso" y ha insistido en que cada momento "tiene sus particularidades". "A veces hay cierto adanismo y pensamos que antes de nosotros no hubo nada. Pero antes hubo mucha gente luchando por hacer un país mejor. Hay que poner en valor a todas esas personas que tuvieron responsabilidad política e hicieron cosas en positivo por España, por el país", ha apuntado. LEER MÁS