Herrera, sobre la Ley Celaá: "Quieren una España llena de Adrianas Lastra, Irenes Montero o Echeniques"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 8 de la mañana de este día 18 de junio el 2020. Estamos a cuatro días de que acaben las fases, de que acabe el estado de alarma, de que empiece la normalidad. Y ojo porque tenemos la mirada puesta con una cierta inquietud en Pekín y ahora también en Alemania. En Pekín por ese rebrote en un mercado. Al final no era el salmón. Vaya usted a saber lo que fuera, que ha hecho, hombre, que se cierren parque de Pekín, que la gente se quede en su casa, que se controle por rastreadores de dónde pudo venir, con quién hablaron o con quién estuvieron las personas de ese mercado. Ojo, que Pekín sin quieren ustedes está lejos y ahora mismo no hay comunicaciones, pero cuidado porque también un rebrote en Alemania ha supuesto que de repente haya surgido un brote en una fábrica y que eso haga que los alemanes hayan tenido también que poner en cuarentena a muchas personas, asi que...

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Eso simplemente nos tiene que recordar todos los días que es nuestra responsabilidad comportarnos como debemos es decir, que a partir de día 21 aunque estemos en una normalidad, la normalidad no implica que podamos hacer las cosas igual que antes. No se puede. Sigue estando el bicho ahí. Y porque han muerto 45 mil personas.

HERRERA, SOBRE LO QUE SÁNCHEZ CALLA

¿Sabremos algún día la cifra? ¿La sabremos, al menos, el día en el que llegue ese homenaje a las víctimas que ayer anunciaba Pedro Sánchez en el Congreso? Decía el día 16 a los 27 mil compatriotas... Vamos a ver, Sánchez, ¿y los demás dónde los dejas?

Homenaje privado a cada una de sus familias de tapadillo. Sabes que no han sido 27 mil. Lo sabe Europa entera, la sabe el mundo, creo que lo sabe hasta el CIS. Pero ayer no fue solo en el Congreso lo que decía Sánchez, también habría que analizar a Sánchez por lo que calla.

Ayer se puso de perfil con dis asuntos cruciales: ni defendió a la Corona de los ataques de sus socios ni quiso aclarar si estamos en un momento constituyente como dijo su ministro la semana pasada. Vamos a ver, el ministro de Justicia es el notario mayor del Reino. Y el ministro de Justica, que se supone que sabe lo que dice y que no entra en jardín, digo que se supone, también, a lo mejor, supongo mucho, no entra en determinados jardines si no quiere, habló de crisis constituyente en conversación con ERC.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez conversa con la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño antes de la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso

Pero como a este, a Sánchez, los asesores le han dicho que se haga la víctima de la ultraderecha y de ahí no te sacan ni con agua hirviendo. Y bueno, por mucha pandemia para las cosas que le interesan sí que hay prisa con los separatistas catalanes, pues ya en julio, y también para tumbar las enmiendas a la Ley Celaá de educación. Hoy Luis Ventoso le llama en ABC "la ley de la burramia", lo cual, viendo, además, el nombre de la ministra que lo lleva adelante no está mal elegido. A la ministra le perseguirá siempre aquello que dijo de que los hijos no son de los padres.

No hubiera sido una locura pensar que según cómo está el país, lo mejor hubiera sido posponer la aprobación de una ley que, desde luego, no viene a negociar. Pero esta contrareforma, es una contrareforma educativa, solo busca imponer una visión de la sociedad en las aulas. Y lo hace, como decíamos en el artículo de Luis, con cuatro fundamentales pautas: desde luego, arramplar con el esfuerzo, minimizarlo. Eso de premiar al que saque buenas notas... No se vaya a creer que el esfuerzo tienen premio y ya la jodimos; la amputación del español, que es un arma cultural y un negocio trascendental en el mundo entero, estos lo ocultan en determinadas educaciones como si no existiera; el odio a la educación católica. Y en eso no disimulan.

EL ODIO DEL GOBIERNO A LA EDUCACIÓN CATÓLICA

La libertad del individuo para educar a sus hijos, que es que nos creemos que son nuestros, claro, pero no te dicen de quién son, te dice de quién no son: de los padres, cuando, precisamente, la educación concertada lo que garantiza, además de cubrir la libertad de los padres de elegir la orientación educativa de sus hijos, da un ratio, por cierto, de éxitos. Y la educación concertada hace verdad aquello de que, mira, Celaá, tú si sabes vas a enseñar a mis hijos a multiplicar, pero educarlos los educo yo. Y con eso exactamente es con lo que quieren acabar.

¿Qué hace un Gobierno con el pais con el paisaje de la educación en España que nunca ha se ser una herramienta ideológica? Bueno, deshechar cualquier pacto común a todas las sensibilidades. Tenemos más fracaso, más abandono escolar que casi nadie en Europa y una carencia de oficios claro en idiomas. Y eso sí, lo que nos gusta es que los niños de ahora en la medida de lo posible se parezcan a la España llena de Adrianas Lastra, Irenes Montero, de Echeniques, de Pedros Sánchez. También sería exactamente igual de lamentable si solo hubiera Pablos Casado o Ineses Arrimadas o todos los demás.

Ballesteros

Y luego, por supuesto, sacar el catecismo pogre de la formación del espíritu nacional: la fe. Formación del espíritu nacional. Y aquí es la formación del espíritu sanchista, que tampoco ha dedicado una sola palabra a defender a Felipe González.

Bildu, ese partido que no condena el terrorismo, pero que va a la cárcel a visitar a los asesinos de Ernest Lluch, Fernando Mújica, al que me envió también la bomba, a hacerles homenajes, Bildu, socio del PSOE en Navarra, con el que pacta la reforma laboral el PSOE de este Gobierno, bueno, pues ese Bildu ataca con dureza a Felipe González por un informe de la CIA que lo relacionaba con la X de los GAL sin apotar ninguna prueba. Eso está investigado y juzgado en España.

SÁNCHEZ NO DEFIENDE A GONZÁLEZ

Bueno, pues los de batasuna lo pusieron a escurrir sin lavarse la boca y en la ráplica, el PSOE tragó. La vicepresidenta Calvo, que primero fue zapaterista, luego sanchista, en su día era chavista, vaya usted a saber, y mañana será lo que haga falta, no hizo el más mínimo esfuerzo por defender a la mayor leyenda de su partido desde 1978. Tuvo que ser Pablo Casado anunciando su oposición a una comisión parlamentaria sobre unos hechos que ya fueron juzgados por los tribunales, por la opinión pública. González está preocupado por la coalición de su partido con Podemos, con la presión del independentismo, con nuestra imagen, con la ruina, con el frentismo social. Y lo dice. Un PSOE normal se apoyaría en él, pero para este PSOE, que habla de memoria histórica, pero que pisotea la suya propia porque lo que le gusta es pactar con Bildu.

Pero si hasta el propiopresidente del PSOE en Guipúzcoa, un tal Eneko Andueza, ha llegado a pedir su expulsión. Ya los del PSOE lo llaman a Felipe González al que, por cierto, he invitado a este programa en varias ocasiones, pero su hombre de confianza no quiere que venga. Él sabrá por qué.