¿Qué novedades traerá la nueva Ley de Educación?

15 de febrero del año 2019. Hace poco más de un año. En Moncloa se celebra, como cada viernes, un nuevo consejo de ministros. Una vez terminado, la ministra de Educación, Isabel Celaá, sale para explicar la nueva propuesta de educación. Es la conocida como la Ley Celaá.Justo ese mismo día el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, convoca elecciones y convierte el proyecto en un documento guardado en el fondo del armario porque se disolvieron las Cortes y su tramitación parlamentaria quedó suspendida. Un año más tarde y con el coronavirus acechando en nuestro país, el 4 de marzo, Celaá insistía y llevaba su proyecto de nuevo al Consejo de Ministros. De nuevo, la llegada del COVID19, retrasó el avance de la tramitación de la ley por la suspensión de la actividad en el Congreso. Hoy, la denominada Ley Celaá, el octavo cambio legislativo en materia de educación desde la democracia, ha llegado al Pleno del Congreso de los Diputados.Con la nueva LOMLOE se daña a la libertad de elección de los padres como responsables de la educación de sus hijos, se da un golpe casi mortal a la educación concertada donde estudian el 25% de los alumnos, se devalúa la asignatura de religión y se pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial. Hoy en nuestro TEMA DEL DÍA: Las novedades que traerá la nueva Ley Celaá.

La mayoría del Pleno del Congreso ha rechazado apoyar las enmiendas a la totalidad a la ley Celaá presentadas por PP, Vox y Ciudadanos en las que pedían la devolución de la reforma educativa por ser ideológica, anticuada y contraria a la libertad de las familias. El debate ha enseñado que la ley no recoge algunos de los problemas reales que ahora presenta la educación. No da respuesta a cómo van a solucionar las elevadas cifras de abandono escolar, tampoco a cómo mejoraremos la posición de España en los indicadores internacionales y pone en juego la libertad de los padres para educar a sus hijos como quieran... Además, el Gobierno propone cambiar esta ley en medio de la crisis más grande de los últimos 100 años en España, con todo el país en emergencia sanitaria y sin saber, ni siquiera, cómo se empezarán las clases en septiembre. Por eso es importante que le preguntemos a los padres. BEGOÑA LADRÓN DE GUEVARA es madre de tres hijos, profesora de Universidad y presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos. Nos atiende para explicar cuál es la postura de muchos padres y madres.

Hemos conocido las novedades que presenta y también la opinión por parte de los padres. Ahora vamos a descubrir la opinión de otra parte fundamental, la de los profesores. Por ejemplo Teresa, profe de religión desde hace 12 años en un colegio concertado de Madrid. Considera que esta nueva Ley no ha sido consultada con nadie de la comunidad educativa.Teresa sabe que su asignatura puede ser una de las más perjudicadas por la ley Celaá. Y es que si un alumno decide no estudiar Religión no tendrá que elegir otra alternativa.Teresa lo tiene claro. Los profesores de los concertados están siendo tratados de manera distinta respecto a los docentes de los públicos. Una ley que considera que es un golpe muy duro para este tipo de centros. Santiago García es el Secretario General de CECE, la Confederación Española de Centros de Enseñanza y es quien nos hablará sobre el golpe que pueden sufrir los centros concertados.

Otro de los aspectos más lesivos de esta ley es el que afecta a los niños con necesidades especiales..Muchos la consideran un intento de desmantelar los colegios de Educación Especial. Una parte de los padres creen que sus hijos estarían mejor atendidos en estos centros. Hablamos con José María Escudero Andrés es presidente de la Plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también'.