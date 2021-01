Las CC.AA establecen sus propios planes para gestionar las vacunas sobrantes, tras el abandono de Sanidad

El plan de vacunación sigue avanzando, cada vez más en nuestro país. Cada día son más las personas que están más cerca de la deseada inmunización frente al virus. Sin embargo, la falta de protoclos de actuación han revelado un problema muy grave que ha pillado a todos desprevenidos: muchas de las dosis de la vacuna que sobran se terminan desechando.

Sin una estrategia concreta que ayude a solventar ese imprevisto, las comunidades han tenido que elaborar sus propias pautas y protocolos para evitar que se desperdicien estas dosis y conseguir, de tal forma, aprovechar al máximo cada uno de los viales que han recibido. Son solo unas pocas comunidades las que han sabido manejar estas circunstancias para establecer estrategias que sirvan para solucionar el problema de las dosis sobrantes.

Andalucía

La comunidad andaluza es una de las comunidades que prevé quedarse sin vacunas. El plan de vacunación en la región podría ralentizarse el domingo tras haber consumido casi la mitad de las dosis que formaban parte de su reserva estratégica, tal y como ha asegurado hoy el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Andalucía había optado por reservar un veinte por ciento de las dosis que le correspondían para cubrir los posibles problemas en el suministro semanal y de esta forma asegurar la segunda dosis a aquellas personas que habían recibido la primera. En el caso de que haya dosis sobrantes, el centro de salud se pondrá en contacto con los hospitales para que sean los encargados de buscar a personas disponibles para recibir esa dosis. En este sentido, Andalucía ha hecho un pedido de jeringuillas especiales que facilitan la extracción de una sexta dosis de los viales de Pfizer, en lugar de cinco, y asegurar las necesidades del plan de vacunación.

No obstante, tampoco en la comunidad andaluza se puede presumir de vacunar a los grupos prioritarios. Han sido varios alcaldes de diversos municipios que han reconocido haberse vacunado contra la covid-19, asegurando que se trataba de dosis sobrantes que se iban a desechar.

Aragón

La región se ha visto con cientos de dosis sobrantes de la vacuna de Pfizer. Por ello, y con el fin de no desperdiciar ninguna vacuna, se ha optado por comenzar a vacunar a los aragoneses que no pertenecen a las residencias ni tampoco a centros sanitarios, pero que sí forman parte de diversos grupos de riesgo. A día de hoy han sido ya 550 ciudadanos los que han recibido esta dosis, mayoritariamente personas mayores de 80 años, que ya se han beneficiado de las dosis sobrantes.

De esta forma, Aragón se ha asegurado de no desperdiciar las dosis sobrantes y aprovechar al máximo cada vial.

Asturias

Llegados a este punto aún no ha trascendido si Asturias tiene un plan alternativo a esta situación. Lo que sí se sabe es que por el momento ha administrado casi el 90 por ciento de todas las vacunas que ha recibido (88,1 por ciento) y que más de cinco mil personas ya han recibido la segunda dosis.

Baleares

La Consejería de Sanidad balear ha advertido que no va a desperdiciar ningún vial de la vacuna de Pfizer. Por ese motivo han sido varias residencias de la comunidad las que han llamado a profesionales sanitarios de los centros de salud de donde procedían los sanitarios que administraban las dosis para aprovecharlas y evitar que tuvieran que desperdiciarse.

Ya que las dosis preparadas ya no podían salir de las residencias, y con el objetivo de no dejarlas inservibles, los vacunadores pudieron llamar a compañeros de su centro de salud para recibir esa dosis sobrantes o incluso ponérsela a ellos mismos. De hecho, la región ha asegurado que, hasta el momento, no se ha desperdiciado ninguna vacuna.

EFE/David Arquimbau SintesDavid Arquimbau Sintes

Canarias

Canarias es la segunda comunidad que más dosis ha administrado de todo el territorio. De hecho ha puesto ya todas las dosis que se le asignaron, más alguna adicional, aprovechando el excedente de los viales. Todo ello se ha conseguido también gracias al aprovechamiento máximo de cada vacuna mediante la administración de seis en lugar de cinco dosis.

Cantabria

La comunidad liderada por Miguel Ángel Revilla cuenta con un plan de contingencia para no desperdiciar ninguna dosis sobrante de los viales durante las jornadas de vacunación. De hecho, la región ha elaborado una lista de personas suplentes disponibles que se elabora de forma diaria ante cualquier contratiempo durante el proceso. Con esto consiguen que si alguien sufre cualquier tipo de imprevisto y no puede recibir la vacuna ese día, su dosis no se desperdiciaría y se utilizaría con otra persona de esa lista de reservas.

Castilla y León

Castilla y León, por ejemplo, es una de las comunidades que sí está aprovechando la dosis extra de los viales de la vacuna gracias a las jeringuillas especiales que permiten no desperdiciar ni una sola gota del compuesto de Pfizer, de modo que se pueden extraer seis dosis en lugar de cinco. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha asegurado además que la comunidad cuenta con reservas suficientes de este tipo de jeringuillas como para vacunar con las dos dosis a todos los ciudadanos de la autonomía.

Castilla-La Mancha

Por el momento no ha información sobre administraciones irregulares de la vacuna. No obstante, los equipos de vacunación manchegos ya han inyectado la primera dosis a casi 54 mil personas y más de mil han recibido la pauta completa. De hecho, en la comunidad ya se ha completado la vacunación en todas las residencias de mayores salvo en veinte, donde se habían registrado casos positivos por coronavirus y será necesario esperar a conocer los resultados de las próximas pruebas. En el caso de que haya dosis sobrantes, las autoridades baleares recomiendan administrar esas vacunas a los sanitarios vacunadores.

Cataluña

En Cataluña se ha ordenado no abrir un vial nuevo a no ser que haya suficientes personas disponibles para recibir esta dosis con el único objetivo de no desperdiciarlas. De hecho, el secretario de Salud Pública catalán, Josep Maria Argimon, ha aseverado que lo más importante antes de administrar la vacuna es que "no se tire ni una dosis". En el caso de que esto ocurra, se opta por administrar esa dosis a los sanitarios vacunadores. No obstante, sí se ha sabido que el primer edil y una concejal de Riudoms, en Tarragona, ambos del JxCAT, recibieron una dosis para "aprovecharla". Tras conocerse estas informaciones la Generalitat denunció su comportamiento alegando que "no es ético".

Ceuta

Otro de los casos más sonados ha sido el del consejero de Sanidad ceutí, Javier Guerrero, que se inoculó la primera dosis de la vacuna de Pfizer a destiempo. Tras las críticas de la oposición, aseguró que él "no se quería vacunar" pero sus técnicos insistieron para que lo hiciera. No obstante, a pesar de estas irregularidades, Ceuta ha administrado más del 70 por ciento de sus vacunas y 326 personas ya cuentan con la pauta completa.

Un sanitario prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Madrid. EFE/JuanJo Martín/ArchivoJuanJo Martín

Comunidad Valenciana

Después de la polémica suscitada después de saber que varios alcaldes valencianos se habían vacunado aprovechando que había dosis sobrantes, la consejería de Sanidad valenciana ha optado por incluir la recomendación de que, de sobrar dosis, se inyecten a personas mayores que formen parte del segundo grupo prioritario, personal sanitario y grandes dependientes.

Un texto que se ha fijado como recomendación para evitar desperdiciar las dosis y que tan solo las reciba la población más vulnerable ante el virus.

Extremadura

Varios miembros de la oposición extremeños han pedido explicaciones al Gobierno de Guillermo Fernández Vara sobre qué hacer si sobran dosis de la vacuna, ya que no ha establecido ninguna estrategia que contemple esta posibilidad. Sin embargo, esta semana los equipos de vacunación ya han comenzado a administrar la segunda dosis de Pfizer en los centros de mayores, donde dentro de una semanas los residentes y trabajadores podrán presumir de contar con la máxima inmunidad frente al virus.

Galicia

Galicia se suma a las comunidades que denuncian la falta de vacunas. De hecho, a lo largo de los últimos días insisten en el que el problema no es la administración de vacunas sino el suministro de material. No obstante, la región puede presumir de ser una de las comunidades con un mayor porcentaje de dosis pinchadas, ya que se están extrayendo seis dosis en lugar de cinco.

La Rioja

Por el momento tampoco han trascendido casos en los que haya habido un excedente de dosis ni tampoco se conoce si el Gobierno riojano tiene una estrategia frente a estos imprevistos. A día de hoy la comunidad ha administrado más del 72 por ciento de todas las dosis que ha recibido y más de 200 personas ya han recibido la dosis completa.

Madrid

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a elaborar, como casi todas las comunidades, su propia estrategia ante este tipo de imprevistos. En el caso de que haya dosis sobrantes, se trata de buscar a personas mayores para que puedan recibir esa vacuna e incluso a policías. El consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado esta misma mañana que la vacunación de personal sanitario de primera línea se iba a ver interrumpida ante la falta de dosis, por lo que se centrarían únicamente en las residencias de ancianos. De hecho, desde la región acusan al Gobierno de haber dejado a la comunidad sin vacunas.

Melilla

Melilla consiguió administrar hace unos días la primera remesa de vacunas que le había otorgado el Ministerio de Sanidad en función de su población, un 102,1% de todas las dosis que había recibido. Todo ello ha sido gracias al uso de las jeringuillas especiales que permiten extraer esas seis dosis de Pfizer en lugar de las cinco previstas.

Murcia

Aunque la prioridad era la de vacunar a los residentes y personal de las residencias de ancianos, así como los sanitarios de primera línea, la región ha vacunado en torno a 400 funcionarios, entre los que se incluye el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, que finalmente dimitió tras la polémica generada entorno a su vacunación.

Navarra

En el caso de que se presenten casos en los que hay un vial abierto pero no personas disponibles para recibir la dosis, se ha optado por buscar a personas mayores de 80 años para administrarles esa vacuna.

País Vasco

Con el objetivo de garantizar la segunda dosis a todos aquellos ciudadanos que ya han podido recibir la primera, el Ejecutivo autonómico tomó la decisión de crear una reserva de vacunas para no detener el ritmo de vacunación. De esta forma, la región presidida por Íñigo Urkullu cuenta con amplias provisiones de Pfizer para poder administrar la segunda toma en tiempo y forma en los 21 días recomendados, tal y como ha indicado la farmacéutica estadounidense. Por otro lado, otra de las decisiones que se ha tomado en el caso de que haya un excedente, es la de administrar la dosis a los vacunadores.