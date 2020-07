José Manuel Soto retrata a Sánchez tras su último episodio con el Falcon: “Su juguetito”

La ausencia a última hora de Pedro Sánchez en el cierre de campaña del PSOE en Galicia ha generado muchísimos comentarios en Twitter. Por supuesto, predominan las críticas y la guasa hacia el presidente del Gobierno, ya que no pudo asistir al evento por una avería en su avión.

El famoso Falcon, que ya ha sido objeto de mucha polémica en el pasado, ha vuelto a salir a la palestra con las elecciones gallegas de por medio. Y, claro, los más críticos no han dejado pasar la ocasión de cargar contra Sánchez debido al nuevo episodio controvertido relacionado con su célebre medio de transporte. Tampoco José Manuel Soto.

José Manuel Soto carga contra Pedro Sánchez por su avión

El cantante andaluz nunca se esconde a través de las redes sociales, en las que opina sobre asuntos políticos día sí y día sí también. La no presencia de Sánchez en el último acto de su partido en términos de las elecciones gallegas ha sido el episodio perfecto para que Soto, como acostumbra, retratase al líder del Ejecutivo.

Para él, la avería en el avión presidencial fue una excusa del secretario general del PSOE. Y como tal se la reprochó en Twitter. “Hay vuelos regulares, hay trenes y hay carretera, pero él no se mueve como no sea en su juguetito...”, expuso Soto directamente a Sánchez, ya que decidió citarle en su mensaje.

Hay vuelos regulares, hay trenes y hay carretera, pero él no se mueve como no sea en su juguetito... https://t.co/3eVMaSRIb5 — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 11, 2020

Lo hizo tras leer las disculpas del presidente al no poder viajar a Galicia hace unas horas. “Lamento no poder viajar a #Vigo por una avería técnica en el avión para estar con los compañeros y compañeras del @PSdeG, apoyando a nuestro candidato @G_Caballero_M. Hagamos que Galicia avance el #12J. ¡Llenemos las urnas de votos socialistas! #AhoraDoCambio #FainoPorGalicia”, fueron las palabras exculpatorias de Sánchez.

Soto no se quedó ahí. Nada más conocer la noticia de la suspensión del viaje de Sánchez, también tuiteó lo siguiente: “1º El avión no es privado, lo pagamos todos. 2º No me creo nada, no va para no comerse el marrón, sabe que va a perder por goleada. Es un embustero y un cobarde”.

1º El avión no es privado, lo pagamos todos

2º No me creo nada, no va para no comerse el marrón, sabe q va a perder por goleada. Es un embustero y un cobarde https://t.co/TbXZZ619zK — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) July 10, 2020

El viaje a Galicia de Sánchez, cancelado a última hora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pudo estar este viernes en el cierre de campaña de las elecciones gallegas después de que se averiase el avión en el que iba a viajar hasta Vigo.

Así lo confirmó el propio Sánchez en su perfil de Twitter, en el que dijo lamentar no poder viajar a esta ciudad gallega.

Lamento no poder viajar a #Vigo por una avería técnica en el avión para estar con los compañeros y compañeras del @PSdeG, apoyando a nuestro candidato @G_Caballero_M

Hagamos que Galicia avance el #12J. ¡Llenemos las urnas de votos socialistas! #AhoraDoCambio#FainoPorGalicia�� pic.twitter.com/EC09PYTE08 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 10, 2020

En su lugar, intervino el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ya estuvo presente en Galicia durante las dos últimas jornadas de campaña electoral.