¿Qué implica que la Mesa del Congreso tramita la cuestión de confianza de Pedro Sánchez?

Ricardo Rodríguez explica qué implica que los independentistas admiten en una nueva redacción que su iniciativa no es vinculante ni puede arrastrar a Sánchez a someterse a ella

En la política española se vive una dinámica constante de negociaciones, tensiones y acuerdos, pero lo que está sucediendo ahora mismo en la Mesa del Congreso, con la tramitación de la cuestión de confianza planteada por Junts, está marcando un punto clave en la relación entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los partidos independentistas. La cuestión en cuestión (valga la redundancia) ha estado sobre la mesa por semanas, pero el escenario ha dado un giro relevante. Ricardo Rodríguez ha explicado de manera clara qué está detrás de este movimiento y qué implicaciones tiene.

El PSOE, junto con sus socios de Sumar, ha dado un paso importante en la tramitación de una versión rebajada de la propuesta de Junts. De acuerdo con el análisis de Rodríguez, el principal cambio en la propuesta original radica en la manera en la que los independentistas han modificado la redacción del texto. Si inicialmente la proposición de ley (PNL) exigía a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza, ahora el planteamiento se limita a "considerar la oportunidad" de plantearla.

Este giro en el planteamiento ha sido clave para que PSOE y Sumar aceptaran tramitar la propuesta. Los independentistas, con el apoyo implícito de Junts, han reconocido que su solicitud no tiene carácter vinculante, lo que diluye considerablemente la presión sobre Sánchez. Como explicó Rodríguez, esta modificación implica que la demanda de los separatistas no tiene ningún poder coercitivo, ya que sigue siendo una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno decidir si plantea una cuestión de confianza.

JUNTS El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en la reunión de la permanente del partido en Bruselas (Bélgica)

Ricardo Rodríguez fue tajante al resaltar que la nueva redacción de la proposición no de ley “reconoce expresamente su falta de vinculación jurídica”. Es decir, el planteamiento que ha aprobado la Mesa del Congreso deja claro que el Gobierno no está obligado a someterse a una cuestión de confianza simplemente por la solicitud de los independentistas. De hecho, Pedro Sánchez ya había mostrado su rechazo a esta demanda previamente, al incluirla en la negociación del decreto omnibus y dejar claro que no era una prioridad para él.

La falta de vinculación jurídica

Este es un punto crucial, ya que la cuestión de confianza en la Constitución española es una prerrogativa que pertenece exclusivamente al presidente del Gobierno, y no a los partidos de la oposición o los socios parlamentarios. Por lo tanto, el hecho de que los independentistas hayan asumido que su proposición no tiene fuerza legal ni puede obligar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza muestra una flexibilización en su postura y un intento por suavizar la situación.

Con la luz verde de la Mesa del Congreso, el texto aprobado podrá ser debatido en el orden del día de un pleno de finales de mes. Según los cálculos de los expertos, esta propuesta se debatirá el martes 25 de febrero, lo que deja claro que, a pesar de la rebaja de la iniciativa, los independentistas siguen empujando para que la cuestión esté presente en la agenda política.

Sin embargo, aunque la propuesta de Junts pierda fuerza en términos de vinculación política y jurídica, sigue siendo un gesto importante de los independentistas, que quieren asegurarse de que sus demandas se debatan y se visibilicen en el Congreso. Desde el punto de vista del PSOE y Sumar, tramitar esta versión más moderada de la iniciativa puede ser una forma de evitar una mayor escalada de tensión, manteniendo a los socios de investidura a su lado sin tener que aceptar una presión directa para que Sánchez se someta a la cuestión de confianza.

Aunque la redacción final de la propuesta de Junts no obliga a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, no podemos restar importancia a la presión política que sigue existiendo en torno a esta demanda. El hecho de que la Mesa haya aceptado tramitarla implica que el tema seguirá siendo parte de la agenda del Congreso, lo que mantiene a Sánchez bajo el foco de los independentistas y de los partidos de la oposición.