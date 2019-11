Iglesias, preocupado ante la última amenaza de Vox para las elecciones 

El presidente y candidato de Vox en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes en Santander que su partido está dispuesto a volver a "bloquear" la situación política en España ya que no facilitará, "ni por acción ni por omisión", un posible Gobierno del partido socialista, al que votarán "no, no y no", así como a la hipotética nueva investidura de su líder y jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez.

Vox ha llegado a la campaña electoral aupado por los sondeos tras el conflicto catalán y la exhumación de Franco. Reboza de optimismo el partido tras otorgarle la mayoría de encuestas una tercera posición en los comicios del 10 de noviembre.

El partido de Abascal espera incrementar el número de diputados en el Congreso apoyándose en todos estos sondeos, excepto en el CIS. El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, asegura que Vox perdería poder y se quedaría con el 7,9% de apoyo, entre 14 y 21 escaños.

El partido que da un frenazo y cae estrepitosamente tras las negociaciones con Sánchez es Unidas Podemos. El partido de Iglesias teme que sea superado por Vox. Tanto es así, que esta semana han publicado un vídeo en sus redes sociales dedicándole casi cuatro minutos a la formación de Abascal.

Unidas Podemos utiliza una canción de rock para anunciar que el “auge de la ultraderecha” de Vox dará lugar al “machismo, racismo, homofobia y crueldad” tras las elecciones.

Además, una última encuesta, realizada por SyM Consulting y publicada este miércoles en "El Periódico de aquí", disparaba a la derecha y la suma de PP, Ciudadanos y Vox podría quedarse muy cerca de la mayoría absoluta.