El Gobierno emprende un "acoso y derribo" legal contra el juez Peinado

La indignación del gobierno con Juan Carlos Peinado es absoluta y además la Moncloa ha querido dejarla al descubierto cayendo en la descalificación frontal contra un juez cuya actuación ha sido tachada de "incomprensible, vergüenza, espanto, estrambote o ya directamente un acoso y derribo".

Informa el jefe de Política de la Cadena COPE, Ricardo Rodríguez, que el último salto en la estrategia de los socialistas en defensa de Begoña Gómez ha pasado por emplazar al mismo Consejo General del Poder Judicial a poner en su sitio al juez Peinado ante dos quejas del propio Félix Bolaños. Lo peor de todo, vienen admitiendo voces socialistas, son los jueces fuera de control porque no pueden acotarse los daños, resumen en privado, sin saber por dónde vendrá el siguiente golpe.

En el corazón del Ejecutivo miran la evolución del cúmulo de investigaciones en su contra y evidencian incomodidad ante un terreno de juego plagado de boquetes. Aun así, el puesto de mando socialista pretende exhibir a Pedro Sánchez, inmunizado ante la justicia.

En el Gobierno se impone centrar todos sus esfuerzos en fijar la agenda política, tras el plantón de Begoña Gómez al juez Juan Carlos Peinado. En la Moncloa siguen los acontecimientos en el juzgado de Peinado ante cualquier nueva resolución.