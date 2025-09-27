El abogado de Begoña Gómez y la Fiscalía piden que se archive el caso; las acusaciones solicitan seguir investigando y que declaren como testigos Pedro Sánchez y Bolaños

Según relatan fuentes jurídicas a Patricia Rosety, jefa de Tribunales de COPE, las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír, han solicitado este sábado al juez Juan Carlos Peinado que cite al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo en la pieza separada en la que investiga a su mujer, Begoña Gómez, por malversación.

También han reclamado la testifical del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en el marco de la pieza en la que investiga si la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pagada con fondos públicos, la asistió para tareas vinculadas a su faceta profesional en la Universidad Complutense de Madrid.

Europa Press Félix Bolaños

De aceptar el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, estas diligencias, sería la segunda vez que Pedro Sánchez y Félix Bolaños declaran como testigos; el primero lo hizo ya en julio de 2024 y el segundo el Miércoles Santo de 2025, ambos en el palacio de la Moncloa, adonde el magistrado se desplazó para interrogarles.

Las acusaciones han solicitado estas diligencias en la vista celebrada este sábado para concretar la imputación de Begoña Gómez por malversación después de que el juez decidiese que esta pieza se seguirá por el procedimiento del tribunal del jurado.

Por otra parte, la Fiscalía y el abogado de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado este sábado al juez Juan Carlos Peinado que archive la parte de la causa en la que le investiga por malversación y que, en caso de llegar a juicio, será enjuiciada por un tribunal del jurado.

Diego Radames El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho

Tanto el fiscal como el abogado Antonio Camacho han formalizado esta petición en la vista convocada esta tarde para concretar la imputación contra Begoña Gómez y a la que la mujer de Sánchez ha decidido no acudir al considerar su defensa que se trata de un trámite para el que su presencia no es imprescindible.

Tampoco han asistido su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes han reclamado asimismo el archivo de esta pieza separada que gira en torno al nombramiento de la asesora y si realizó labores de asistencia para fines profesionales de la mujer del presidente del Ejecutivo en la Universidad Complutense de Madrid.