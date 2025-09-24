Feijóo cree que Sánchez ya está sentenciado políticamente: "Es el responsable de este lodazal"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está sentenciado políticamente y le ha pedido que deje de utilizar "la persecución judicial" como respuesta a todo, al tiempo que ha llamado a los socios de Gobierno a actuar.

"La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada y Sánchez es el responsable de este lodazal", ha afirmado el líder popular en una rueda de prensa en el Congreso.

Según Feijóo, la respuesta de Sánchez a todo es la "persecución judicial" y ya es hora de que se busque "otra cortina de humo" porque esta "ya no cuela".

Ningún gobierno democrático europeo, ha añadido el líder del PP, zanjaría "una colección de imputaciones, procesamientos, encarcelamientos y banquillos" en su entorno con la teoría de la conspiración judicial.

El presidente del PP ha hecho estas declaraciones después de conocerse la propuesta del juez Juan Carlos Peinado de que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea juzgada ante un jurado popular por un presunto delito de malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Y un día después de que la Audiencia de Badajoz rechazara el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que le sitúa al borde del banquillo.

En este contexto, Feijóo ha dicho que el ritmo al que avanza "la agenda judicial" del Gobierno, su familia y el PSOE es "absolutamente insoportable".

Feijóo ha sido preguntado por la investigación al empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude a Hacienda, y ha afirmado que no es un caso comparable con los que afectan al Gobierno ya que es "un ciudadano español que tiene causa judicial por sus actividades privadas".

Los asuntos privados, ha agregado, se tienen que decidir en los juzgados mientras que los asuntos que afectan a las administraciones públicas se han de resolver "primero en la esfera política y después en la esfera judicial".Llamamiento a los socios

¿por qué lo sostienen "con la corrupción" que tiene a sus espaldas"?

Feijóo se ha dirigido también directamente a los socios de Gobierno de Sánchez, a quienes les ha preguntado por qué lo sostienen "con la corrupción que tiene a sus espaldas".

"¿Cómo es posible que ninguno de los socios de este Gobierno ponga fin a este disparate?", les ha preguntado Feijóo, quien ha relatado que "a la vista está" que no es por el beneficio electoral.

Ayer en el Congreso se produjo "una doble ruptura", ha asegurado Feijóo, la de los partidos que conforman el Gobierno y la de los partidos que conforman la mayoría parlamentaria, después de que la Cámara Baja rechazara la toma en consideración de la proposición de ley pactada por el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Cataluña con los votos en contra de PP, Vox y Podemos.

Según Feijóo, el Gobierno no funciona porque en las cabezas de los ministros no están los españoles sino la agenda judicial de Sánchez, una situación, ha ejemplificado, que tiene su reflejo en lo sucedido con las pulseras antimaltrato.Las pulseras, una negligencia "imperdonable"

eN LUGAR DE DISCULPARSE, INSULTAN A LA OPOSICIÓN

Feijóo ha advertido que esta negligencia es "imperdonable" y ha criticado que los miembros del Gobierno en lugar de disculparse y dar la cara, se dediquen a insultar a la oposición y a seguir sin reconocer el más mínimo error.

"Esto no puede quedar así, (...) tiene que saldarse con responsabilidades", ha recalcado el líder del PP, que ha apelado directamente al presidente del Gobierno para que tome ya cartas en el asuntos, después de llevar una semana sin dar explicaciones sobre este asunto.

El dirigente del PP le ha pedido que regrese de Nueva York nada más termine la intervención del rey en la Asamblea de Naciones Unidas, se reúna con los tres ministros responsables, cese a la de Igualdad, Ana Redondo, y valore "cual de los otros dos deben acompañarla", si el titular de Justicia, Félix Bolaños, o el de Interior, Fernando Grande-Marlaska.