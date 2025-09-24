El Gobierno estalla contra el juez Peinado: los ministros reaccionan con sorpresa e indignación

El Gobierno ha recibido con sorpresa e indignación la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez. Acusan al titular del juzgado número 41 de Madrid de persecución política a la esposa del presidente del Gobierno a la que acusa de un delito de malversación de caudales públicos y pide que sea juzgada por un jurado popular. Tras conocerse la noticia, varios ministros han abandonado a la carrera el Congreso de los Diputados, visiblemente afectados.

El Gobierno acusa al juez de "lawfare"

Desde el Congreso de los Diputados, Ricardo Rodríguez, el jefe de Política de la Cadena COPE, que un miércoles más ha asistido a una bronca sesión de Control al Ejecutivo, explica que para el ala socialista del Gobierno, la decisión de Peinado es una prueba más del carácter político de todo el proceso. El ministro Félix Bolaños ha expresado su esperanza en que los recursos demuestren que no hay caso, afirmando que "sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio". Por su parte, la ministra Pilar Alegría ha calificado el auto de "surrealista".

La más contundente ha sido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha dejado traslucir el enfado del Ejecutivo al ironizar sobre quiénes podrían formar parte del jurado popular. "¿Pues que pueden llamar a los de la calle Ferraz para que jueguen al jurado popular?", ha espetado. Sus palabras reflejan la tensión y el malestar que ha generado la decisión judicial en el seno del Gobierno.

El PP exige dimisiones

Desde la oposición, el Partido Popular ha reaccionado exigiendo dimisiones de forma inmediata. Alberto Núñez Feijóo tiene previsto comparecer para valorar la situación. El número dos del PP, Miguel Tellado, ha ironizado sobre el futuro del Ejecutivo: "El sanchismo, a este paso, va a necesitar un banquillo de los acusados más largo que la mesa del Consejo de Ministros".