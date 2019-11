La estremecedora profecía de Alfonso Guerra sobre la coalición Podemos-PSOE de Sánchez e Iglesias

El exvicepresidente del Gobierno, el socialista Alfonso Guerra, ha lanzado una sorprendente y dura profecía con respecto al futuro que le espera a la coalición de gobierno entre PSOE y Podemos, que se selló con el conocido abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Un matrimonio al que el socialista Alfonso Guerra no le augura un buen futuro, según ha explicado en un encuentro celebrado en las oficinas de Ashurst: "Si miran la evolución del abrazo es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Uno tomará la iniciativa y el otro no podrá decir que no, aunque le gustaría", aseguraba Alfonso Guerra, que concluyó afirmando que el matrimonio PSOE-Podemos acabará "en drama".

GRAF7643 MADRID, 12/112019.- El presidente del Gobierno español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, iz., y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, d., en el Congreso de los Diputados tras firmar hoy un acuerdo para la formación de un Ejecutivo en España tras las elecciones del pasado domingo. EFE/Paco CamposPaco Campos

Guerra criticaba además este acuerdo con la extrema izquierda sin tomar en consideración antes al PP y a Ciudadanos, con los que Sánchez no habló antes de negociar con Iglesias: "llegó al acuerdo en 24 horas y sin hablar antes con ningún partido constitucionalista".

En su última entrevista en 'Herrera en COPE', el propio Alfonso Guerra adelantaba lo que luego acabó pasando: la caída del Gobierno nacido en la moción de censura a Rajoy por la imposibilidad de fiarse de los aliados del PSOE: “Ningún gobierno puede funcionar con bildu-etarras e independentistas”, a causa de las dependencias que se generan de estos partidos enemigos de España. “Todo el mundo disparaba contra el Parlamento bipartidista. Hoy deberían reconocer que se equivocaban. Que el Parlamento bipartidista funcionaba mejor. Esto es peor. Se carece hasta de educación muchas veces”.

Vídeo

Alfonso Guerra ha aprovechado también el encuentro con abogados para defender a José Antonio Griñán y Manuel Chaves, calificando de "injusta" la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla. Según Guerra, ni Griñán ni Chaves "se han llevado medio euro ni para el partido ni a su casa".

Guerra ha protestado contra lo que considera "un acto delictivo, condenar así a gente que no ha robado".