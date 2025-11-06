Juan Carlos Carcedo, el técnico español que tumba al Villarreal, en El Partidazo de COPE: "En Chipre estoy más seguro que en España"

La noche del miércoles ha dejado una de las grandes sorpresas de la jornada en la Liga de Campeones. El modesto Pafos FC chipriota, dirigido por el español Juan Carlos Carcedo, ha conseguido una histórica victoria por 1-0 ante el Villarreal CF. Horas después del triunfo, el técnico atendió a Juanma Castaño en el programa El Partidazo de COPE, donde relató las claves del partido y su nueva vida en Chipre, donde asegura haber encontrado "una cierta estabilidad".

Una victoria de pura estrategia

Carcedo ha explicado que el equipo sufrió en los primeros minutos, pero supo reajustar su planteamiento. "Es cierto que hemos intentado presionarlos un poquito alto, nos salían y nos buscaban un poquito de espacio", admitió el técnico. La solución fue cambiar a una defensa más contenida. "Hemos decidido buscar un bloque más medio bajo y cerrarles mucho por dentro, porque somos un equipo que somos capaces de defender en zona baja", detalló.

Esta estrategia dio sus frutos al inicio de la segunda mitad. "Hemos buscado nuestra oportunidad con un estrategia, con un córner en la primera jugada del segundo tiempo", comentó Carcedo. A partir del gol, el equipo supo gestionar la ventaja "con cierto sufrimiento, pero sin demasiadas ocasiones" en contra. Con cinco puntos en el grupo, la hazaña ha disparado las expectativas del club: "No se lo digas a mi presidente, que ya nos estaba diciendo que había que clasificarse", bromeó.

Un 'lujo' de vida en Chipre

Más allá del éxito deportivo, Juan Carlos Carcedo ha encontrado la felicidad en Pafos, donde reside desde hace dos años y medio. Ha descrito la vida en la isla como muy similar a la del Mediterráneo español, con un clima excelente y "una calidad de vida muy, muy, muy buena". El entrenador ha destacado la seguridad ciudadana, llegando a afirmar que se podría decir "que estás más seguro que España", y ha elogiado la gastronomía local: "Comida muy buena, comida griega. La verdad que es es un lujo".

El técnico ha compartido con Juanma Castaño una curiosidad sobre su rutina diaria que demuestra su adaptación al entorno. "Me baño todos los días por la mañana, lo primero que hago es desayunar y bañarme", confesó, explicando que lo hace en la piscina por comodidad antes de ponerse a trabajar. Una vida tranquila que contrasta con la alta competición europea.

El factor David Luiz

Una de las grandes sorpresas en la plantilla del Pafos es la presencia del veterano defensa David Luiz. Carcedo ha aclarado que su fichaje se debe a la relación que mantenían de su etapa juntos en el PSG y el Arsenal. "Él tenía ganas de volver a Europa", ha señalado. La llegada del brasileño ha sido "un acierto", ya que está "ayudando a todos los chicos jóvenes" y ha contribuido a poner al club "en el mapa europeo y mundial".