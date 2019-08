La dura reprimenda de Espinosa de los Monteros a medios y “plumillas” que hablan de Vox

La crisis del Open Arms, que mantiene a más de 100 personas bloqueadas en el mar desde hace 18 días, ha agudizado la tensión entre los gobiernos de España e Italia y de éstos con la ONG, que sigue viendo inviable la posibilidad de zarpar a Baleares y ha propuesto trasladar a los inmigrantes en avión.

Un día después de que el Ejecutivo ofreciera por primera vez un puerto desde que se desencadenó esta crisis el pasado 1 de agosto, la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha acusado a Italia de "saltarse las leyes" y contravenir "todas las normas", por lo que ha dejado la puerta abierta a denunciar a sus responsables ante el Tribunal Internacional de Derechos del Mar de Hamburgo.

El diputado de VOX por Cádiz, Agustín Rosety Fernández de Castro, acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de colaborar con el "tráfico ilícito de personas" por haber ofrecido el puerto de gaditano de Algeciras para acoger al Open Arms. Y ha concluido: "Los españoles y los gaditanos no se merecen esto".

El Sr @sanchezcastejon vuelve a tomar parte del tráfico ilícito de personas del @openarms_fund Y lo hace a través de Algeciras, una comarca empobrecida y arruinada por el narcotráfico, el contrabando y la piratería de Gibraltar Los españoles y los gaditanos no se merecen esto. https://t.co/OklrRUmVs7

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, aseguró que entiende la postura del ministro de Interior italiano Matteo Salvini en su rechazo a que el barco del Open Arms atraque en puertos de este país y cree que este caso revela el "desastre" de la política del "efecto llamada" porque los cargos públicos no pueden "cómplices" de las mafias que trafican con personas.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, abría un hilo en la red social Twitter ante la publicación de titulares en medios de comunicación que tratan de “difamar” sobre Vox.

Espinosa de los Monteros asegura que deviseros medios han publicado artículos de opinión “diariamente” sobre el declive del partido. “Si están tan seguros, ¿a qué viene tanta obsesión con Vox?”, pregunta a sus seguidores.

El portavoz de Vox detalla que estos medios, sin mencionar alguno, siguen una “estrategia pepera de comunicación”. “Después de regalar todas las televisiones a la izquierda y renunciar a la batalla cultural que había que dar, ahora centran sus esfuerzos en intentar presionarnos a través de ‘periodistas’”, ha escrito.

Espinosa de los Monteros describe a estos medios como “pijos progres” a los que no les leen. “ienen cero impacto donde interesaría tenerlo”.

“Si aún no han entendido que la batalla cultural es contra la izquierda y el nacionalismo, y que en ambos, lidera Vox, ¡es que aún no han entendido nada!”, ha concluido.

