El feroz ataque de las Azúcar Moreno a un “cruel” Jorge Javier Vázquez que nadie esperaba

Las cantantes Azúcar Moreno han realizado una publicación en la que comentan su paso por Supervivientes. Han sido varios los meses que han estado en silencio. Las estrellas abandonaron el programa el pasado mes de mayo y poco después, tuvieron un 'encontronazo' con Jorge Javier Vázquez.

El presentador expulsó a las concursantes del plató de Supervivientes tras comunicarles que quedarían “vetadas” por la cadena: “Ya no sois personas gratas en Mediaset, tardaréis mucho tiempo en pisar un plató de esta casa”. Y siguió: “Aunque intenten justificarse, están mintiendo, estaba todo preparado... Es muy ruin y muy mezquino lo que habéis hecho, me habéis demostrado que no vais de frente. Llevo 20 años de profesión y jamás me había encontrado con algo así”, sentenció el comunicador del programa.

Las hermanas Salazar han querido explicar lo que ocurrió en un vídeo grabado justo antes de uno de sus conciertos: “Nosotras estamos muy recuperadas de lo que hemos vivido hace dos meses, gracias a Dios, porque tanto nosotras como los que nos quieren saben cómo somos y en ese sentido estamos muy bien, muy tranquilas”, comenzaba diciendo Encarna Salazar. “Queremos enviar un mensaje a alguien que fue muy cruel con nosotras”. Aquí comenzaba la referencia a Jorge Javier Vázquez.

“Nosotras hemos abandonado un ‘reality show’, pero no hemos matado a nadie, no hemos robado a nadie, ni somos lo que se nos dijo ni muchísimo menos. Creo que hay gente a la que sí se le podían haber dicho todos esos adjetivos que se nos dijo a nosotras, y los tiene muy cerca, y nunca les ha dicho nada”, explicaba.

“Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio que vi, la maldad que viví. Jorge, no se puede ser así, porque el que la hace la paga. Tú vienes de abajo, has servido café, has sido un don nadie, y nadie te ha hablado así. Hay que ser más justos en la vida”, dijo Toñi.

Finalmente, se despiden con un “que te vaya bonito, adiós”.





LEE AQUÍ LA PUBLICACIÓN COMPLETA:

"Buenos días a todos.

Ésta será la ultima imagen que publique nombrando a la cadena que se ha encargado en dar un trato nefasto a dos grandes artistas como son Azúcar Moreno.

Anoche Encarna y Toñi acudieron a plató con la intención de dar una explicación sobre lo ocurrido por su abandono, pero éste "señor" no les dio opción ninguna. Todo lo contrario, se encargó de humillarlas y arrastrarlas en directo, llamándolas MENTIROSAS, POCO PROFESIONALES, ESTAFADORAS, TANGADORAS, etc... una y otra vez, mientras ellas intentaban hablar y él las mandaba callar. Finalmente las despidió del plató sin respeto ni educación de ningún tipo. La alegría que me da, personalmente, es que al final del programa, se dio "la vuelta a la tortilla" y el humillado socialmente ha sido él. CADA UNO RECOGE LO QUE SIEMBRA. Ojalá y todo lo que les has deseado, lo vivas en tu propia piel. Buenos días.

PD: GRACIAS POR TODA ESA GENTE QUE NOS MANDA EL APOYO".