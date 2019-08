Rosa Díez estalla contra Sánchez por permitir esta amenaza de Quim Torra

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha vuelto a llamar a la insurreción territorial llamando al independentismo a situarse en el camino de la "ruptura democrática" para avanzar hacia la "república", y a “volver a intentarlo” en referencia al referéndum ilegal del 1-O en una nueva etapa que estará marcada por la "confrontación" con el Estado.

"Empezamos una nueva etapa, y por eso pido que nos pongamos en marcha todos otra vez. Quizá era imprescindible este período de reacción a la defensiva, pero ahora ya lo tenemos que superar porque hemos aprendido la lección. Tenemos un deber entre nosotros, la responsabilidad cívica y democrática de volver a hacerlo", aseguraba Torra en la Universitat Catalana d'Estiu, en Prada de Conflent (Francia).

Ante esta amenaza ha respondido la fundadora de Unión Porgreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, que ha criticado que “solo en la España de Sánchez” se consentiría anunciar a Torra que volvería “a cometer alta traición”. “¿En qué democracia del mundo se consentiría que el máximo representante del Estado en un territorio o comunidad anunciara que iba a volver a cometer delito de alta traición contra la democracia? No busquen: eso solo puede ocurrir en la España de Sánchez”.

Por su parte, también ha respondido a Quim Torra la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña y jefa de la oposición en la comunidad autónoma, Lorena Roldán. La diputada de la formación naranja se ha preguntado “hasta cuándo” lo permitirá el presidente del Gobierno en funciones. “No están satisfechos con todo el daño que han hecho en Cataluña. Quieren más. ¿Hasta cuándo, sr. Torra? Y peor, ¿hasta cuándo, sr. Sánchez? En Ciudadanos no vamos a permitir que el separatismo siga pisoteando los derechos de todos. Lo volveremos a frenar”.

El propio presidente de la Generalitat se ha reafirmado de sus palabras en su perfil de Twitter personal: “No soy presidente para gestionar una autonomía. Que nadie cuente conmigo para convertir el 1 de octubre en un recuerdo melancólico”.

No sóc president per gestionar una autonomia. Que ningú compti amb mi per convertir el Primer d’Octubre en un record melancòlic.



Ací teniu el text (https://t.co/PTu6lzNddT) i el vídeo (https://t.co/bQSq0DfShF) sencers de la conferència que he fet avui a @UCE_CAT, a Prada. pic.twitter.com/vpo2BwmUBG