El ataque de Rufián a Bertín Osborne por sus palabras sobre el feminismo que se le han vuelto en contra

El cantante y presentador de televisión, Bertín Osborne, ha vuelto con fuerza a la opinión pública. Lo ha hecho a través de una entrevista concedida al diario ‘El País’, donde ha hecho un repaso extenso de su trayectoria profesional y de sus inicios. El presentador de ‘Mi casa es la tuya’ no suele dejar indiferente a nadie. No en balde es uno de los personajes más conocidos y respetados del panorama español.

Osborne nunca ha ocultado además su ideología política. A lo largo de las últimas décadas, no ha dudado en confesar que ha sido votante del PP. De hecho, la izquierda se mostró crítica durante la campaña de las elecciones generales del pasado 28 de abril, por entrevistar en su programa de ‘Mediaset’ a los candidatos a la presidencia del Gobierno del PP (Pablo Casado); de Ciudadanos (Albert Rivera) y de Vox (Santiago Abascal). Críticas que el propio presentador aseguraba no entender, ya que en su momento afirmó que también había invitado a los candidatos del PSOE y de Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias respectivamente, pero ambos declinaron la invitación.

De cara a aquellos comicios en las que vencieron a los socialistas, Osborne no dio a conocer su voto, pero afirmó que le valía el proyecto de populares, naranjas y verdes, y se mostró crítico con la gestión de Sánchez: “Este hombre no me gusta porque está pactando con los que quieren romper España. Yo habría votado al PSOE de Felipe González sin problemas”.

En la entrevista concedida hace unos días al diario ‘El País’, el intérprete de ‘Buenas noches señora’ ha comentado también algunos asuntos de actualidad, como el feminismo: "En España ahora mismo no tiene sentido", declaraba. El cantante se ha preguntado "qué derechos les faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día" y, de quedar alguno, "será alguna excepción" que no conoce.

"A mí me parece fantástico que haya movimientos feministas, porque tiene que haberlos". Sin embargo, considera que la actuación de sus activistas debería desplazarse a lugares como Kuwait o Irán, donde "lapidan a las mujeres todavía y les hacen ir con una especie de saco que parecen el sacamantecas".

Sobre los casos de violencia machista que aparecen con frecuencia en los medios de comunicación, Osborne ha abogado por un endurecimiento del código penal. Las opiniones de Bertín Osborne al respecto no han pasado desapercibidas para el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que ha publicado a través de Twitter una retahíla de datos que, a su juicio, desmiente la teoría del artista andaluz. Así las cosas, Rufián ha recordado que son 1.015 las mujeres asesinadas desde que se tienen registros en el año 2003 o la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, que asciende al 23%. Al final de la publicación, el parlamentario independentista tira de ironía y afirma que “si Bertín Osborne dice q todo bien, pues todo bien.”

1.015 asesinadas en 10 años

Una brecha salarial del 23%

Un paro registrado del 17%

Unas 167.000 denuncias en 2018

Una brecha en pensiones del 37%

Un 67% de temporalidad laboral



Y lo que no está en las estadísticas.



Pero oye q si Bertín Osborne dice q todo bien, pues todo bien. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 19, 2019

Los usuarios de Twitter no han dudado en comentar la publicación de Rufián, y posicionarse en favor de Bertín Osborne.

Menos en Cataluña con vuestras políticas de meter salafos en las calles, librando a las catalanas de machismo. — Javi ���� (@MierdaVaya) August 19, 2019

Estamos famélicos verdad Rufi? — Zankochancla (@Zankochancla1) August 19, 2019

En la tasa de paro has patinado y en la temporalidad laboral ni hablamos. Las cifras de Rufián están un poco 'arrufianadas'. pic.twitter.com/aa0FzjiW66 — Rubén Pulido (@rubnpulido) August 19, 2019