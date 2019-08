La grave acusación del Open Arms a Carmen Calvo de la que saldrá ganando Salvini: "Es ridícula"

La tensión crece por momentos en el barco Open Arms. Tras 18 días en el Mediterráneo, su propietario Óscar Camps continúa reclamando desembarcar a los 107 migrantes que continúan a bordo en el puerto italiano de Lampedusa. Camps reitera que la situación es extrema e insostenible.

Por si fuera poco, la Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha echado más leña al fuego y ha cargado contra las decisiones tomadas por Óscar Camps en las últimas horas. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Calvo ha reprochado al propietario del Open Arms “que no estén camino de España”, y ha recordado que “el barco tiene licencia para salir en ayuda humanitaria, no para rescatar." De esta manera, la número dos del Ejecutivo de Pedro Sánchez responsabiliza de la situación de estos migrantes al propio capitán, añadiendo que “el barco pudo entrar en Malta y no quiso, se fueron para Italia". Para Calvo, el Gobierno de España ha hecho todo lo que está en su mano, y sentencia que “no podemos llevar nuestros puertos a Italia.” Para Calvo es comprensible que haya un clima de tensión entre los migrantes, pero considera que “una vez que el barco coja rumbo a un puerto seguro con todo tipo de ayuda y con los ocupantes tranquilos no entendemos que haya ningún problema."

La vicepresidenta en funciones @carmencalvo_ en @HoyPorHoy @La_SER #OpenArms :"Este Gobierno está respondiendo otra vez a una crisis humanitaria con todos sus recursos. Hemos ofrecido atención médica, víveres, y combustible para facilitar la travesía hasta un puerto español". — Vicepresidencia (@M_Presidencia) August 19, 2019

Las declaraciones, como era de esperar, no han sentado bien a la ONG, que ha acusado a Calvo de “tervigersar la realidad.” Así lo ha asegurado el director de Open Arms Italia, Ricardo Gatti, que ha explicado que se trató de trasladar a 39 personas a una patrullera maltesa, cuando había a bordo del barco 121 migrantes. Una operación que no se pudo llevar a cabo, según la ONG, por el nerviosismo entre los rescatados que debían permanecer en el barco. Además, ha manifestado que desembarcar en Palma o Mahón, ambos puertos pertenecientes a Baleares, no es viable porque no se dan las "condiciones de seguridad" necesarias para cubrir el trayecto, que implicaría más de dos días de viaje. Para Gatti, las "soluciones de España" son "ridículas" y "denotan falta de intención" por parte del Gobierno.

El culebrón continúa. Ricardo Gatti (director de Open Arms Italia) acusa a Carmen Calvo ("No bonita, el salvamento acuático nos lo hemos currado los socialistas") de mentirosa, y da algunas explicaciones que, a estas alturas, realmente qué mas da. El combate sigue. — Lady Aradia (@Lady__Aradia) August 19, 2019

Mientras la solución definitiva llega, el Open Arms sigue bloqueado frente a Lampedusa. Italia no permite el desembarco. En este cruce de acusaciones ha entrado también el director de la ONG en España, Óscar Camps, que a través de su cuenta oficial de Twitter ha lanzado el siguiente reto a la Vicepresidenta: “Que Carmen Calvo venga al barco a explicar su oferta cuando los rescatados se alejen de tierra y vuelvan a vomitar.”

��Oscar Camps: "Que Carmen Calvo venga al barco a explicar su oferta cuando los rescatados se alejen de tierra y vuelvan a vomitar" https://t.co/JmtYAcdDYr vía @desalambre — Open Arms (@openarms_fund) August 19, 2019

La guerra abierta entre el Open Arms y el Gobierno de España está generando un intenso debate en las redes sociales. Algunos usuarios critican la posición del Estado, acusando a Carmen Calvo de manipular la realidad o de ser una política incompetente.

@CarmenCalvo Dimisión!! Y dice que en Malta os ofrecieron puerto seguro y lo rechazaste! Es una manipulación intolerable por parte de una futura EX-Ministra — Maravillas (@alpugades) August 19, 2019

Si Carmen Calvo es lo que parece, puede calificarse como tėcnicamente incompetente e intrinsecamente mala. La peor combinacion en un politico con responsabilidades. — Joaquim Monzón (@JAMonzon) August 19, 2019

No hay políticos más impresentable y necios. Los que tenemos en la pandereta!!!!! — Águeda.�������������������� (@gueda02022944) August 19, 2019

Por su parte son muchos los que no entienden la posición adoptada por la ONG, con Óscar Camps al frente. Son muchos usuarios los que comparten que más vale emprender un viaje de cinco días a un puerto español que alargar la agonía de los más de cien migrantes que permanecen a bordo desde hace 18 días. Para un numeroso grupo de usuarios de Twitter, la guerra que libran la ONG y el Gobierno solo sirve para reforzar las posiciones del presidente italiano, Salvini.

A veces hay que tragarse el orgullo y hacer lo correcto.



En vuestra mano está seguir aguantando el pulso para hacer política, o salvar vidas. — Jemi Sánchez (@JemiSanchez) August 19, 2019

No sera mejor seis días de viaje que estar hay — Luisamrtin (@luisamrtin) August 19, 2019