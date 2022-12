Dirigentes del PSOE admiten que Moncloa ha tensado demasiado la cuerda con la reforma del Código Penal

En el Gobierno han respirado después de que el Constitucional haya aplazado hasta el lunes sus deliberaciones sobre la reforma del Código Penal. Pero aún deben llegar al jueves 22 de diciembre. Ese día será, a priori, cuando la proposición de ley, con todas las reformas incluidas en el Congreso, reciba la luz verde definitiva del Senado para la publicación en el BOE. En el PSOE abogan por no dar tregua al PP, aunque hay dirigentes que admiten a COPE que han tensado demasiado la cuerda con el trámite exprés de la reforma del Código Penal.

El afán de la Moncloa es forzar de inmediato el vuelco progresista en el Alto Tribunal. Ello les llevará una decena de días hábiles. Pedro Sánchez despeja los obstáculos que se le han ido planteando. Desde el equipo presidencial han vertido pronunciamientos de este temor: el Constitucional ha dejado de ser respetable al entrometerse en la legitimidad del legislativo.

La reforma impulsada por el Gobierno para transformar el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados y rebajar las penas por malversación ha salido adelante en el Congreso entre acusaciones de "golpismo". PP y Ciudadanos, que hasta el último momento han intentado junto a Vox aplazar el Pleno, han decidido no votar en señal de protesta.

Sánchez respeta las críticas

El presidente del Gobierno ha asegurado este jueves que respeta las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, contra la reforma, pero no las comparte. El barón socialista acusó al Ejecutivo de haber pactado la legislación y las condenas con los delincuentes. Sánchez cree que se trata de saber qué es lo que más conviene a España y eso es la "convivencia" con Cataluña para superar una etapa negra y no volver a sufrir lo que ocurrió en 2017.

Al ser preguntado por la propuesta del referéndum que ha realizado ERC y si puede afirmar que no va a haber ningún tipo de consulta como la que plantea el independentismo, Sánchez ha afirmado que si está apostando por la concordia entre catalanes cómo va a apostar por un referéndum de autodeterminación: "Estamos en un momento de cierre de una etapa y de inicio de una nueva en donde tiene que primar la convivencia", ha señalado antes de insistir en que "en Cataluña no va a haber ninguna consulta y no solo porque no cabe en la Constitución, que ya con eso sería suficiente, sino que además tenemos que contribuir con soluciones que superen la fractura".