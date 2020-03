El desprecio de Sánchez a Defensa o el positivo de Cospedal por coronavirus, entre las noticias de hoy

El paseíllo del Tron en 'Herrera en COPE', dónde Expósito ha lanzado un supuesto: si le pasa algo a Sánchez puede ser Iglesias el presidente del Gobierno o el monólogo de Carlos Herrera sobre la evolución del COVID-19 y las distintas medidas implantadas, entre las noticias políticas de este martes.

CUANDO SÁNCHEZ DECÍA QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA "SOBRABA"

Fue una entrevista de tono por lo general amable, donde el líder socialista tuvo que contestar a cuestiones sobre su preferencia por las camisas blancas o sobre su peor experiencia en un mitin. No obstante, en un momento dado el periodista preguntó al hoy presidente del Gobierno por una causa para la que faltase más presupuesto y un ministerio que, en su opinión, sobrase. La respuesta de Sánchez fue que era necesario destinar más dinero a la erradicación de la pobreza y de la violencia de género… y que el Ministerio de Defensa sobraba.

Del Val: “El personal de las clínicas privadas también acaba exhausto el día, demuestran su valía y entrega"

Aprovechando que el Pisuerga del coronavirus pasa por el estado de alarma de Valladolid, y ustedes ya me entienden, algún obsesionado por su ideología, aprovecha para arremeter contra la medicina privada, es decir, que nos insulta a 10 de millones de españoles que, por diferentes razones, además de pagar las cuotas de la Seguridad Social, hemos suscrito un seguro de asistencia con alguna empresa privada de Sanidad. Tengo amigos médicos en la sanidad pública y en la privada, y, más aún, alguno de ellos que no tienen dedicación exclusiva, por la mañana trabajan en la pública y, por la tarde, en la privada, porque los sueldos que los gobiernos pagan a los médicos españoles son los más bajos de Europa. Y no encuentro diferencias deontológicas en ellos.

El Tron:"¡Mira qué gracia!, si le pasa algo a Sánchez puede ser presidente del Gobierno Pablo Iglesias"

El 'Tron' hoy ha lanzado un supuesto. ¿Qué pasaría si le ocurre algo a Sánchez? LEER MÁS

Herrera, a Sánchez: "¿Por qué España es el tercer país del mundo en número de fallecidos?"

Yo antes le daba unos datos. Oiga, el Banco Santander que ha donado 4 millones de euros al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid; el Corte Inglés, que lo que ha hecho Marta Álvarez ha sido donar toda la ropa de cama del hospital de campaña que se ha instalado en IFEMA; o Ikea, 2.500 ropa de camas para residencias de ancianos. Algunos empresarios que no quieren que se les cite, que han regalado respiradores, dinero... Inditex, es decir, Zara, acaba de llegar a Zaragoza un avión con 300 mil mascarillas y 75.0000 equipos de protección más todo el apoyo logístico que ha brindado Amancio Ortega.

María Dolores de Cospedal y su marido, positivos por coronavirus

La ex secretaria general del Partido Popular y su marido, Ignacio López del Hierro, se encuentran aislados en su domicilio tras haber dado positivo por coronavirus, tal y como ha informado ABC.