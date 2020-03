Herrera, a Sánchez: "¿Por qué España es el tercer país del mundo en número de fallecidos?"

Vídeo

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Son las 08:00, son las 07:00 en Canarias. Hoy es martes 24 de marzo del 2020. Hoy es preceptiva una pregunta que me hacía a las 07:00. ¿Estamos ya en los días duros o todavía no? Esos días duros que tanto nos anuncian: "Van a llegar días duros, días muy duros". ¿Es duro que fallecieran ayer 462 personas? Desde luego es un cifra dramática, lo que pasa que ayer fue un día terrible y luego levemente esperanzador, como también le he venido contando esta mañana. 462 personas que han fallecido. Además, son las apartadas de las familias, sin que las familias hayan podido despedirlas. Eso es una cifra devastadora y posiblemente todos los días de la semana estaremos en torno a esos datos porque estamos atravesando uno de los peores momentos, pero no sé si el peor, si aún habrá días peores. Pónganse siempre en lo peor, de tal manera que luego mejor les sorprenda como algo inesperado.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

¿Pero por qué le digo que la jornada de ayer fue levemente esperanzadora? Bueno, pues porque parece que el ritmo de infecciones parece estar frenándose como consecuencia de medidas de aislamiento. Y también el número de altas está creciendo, personas que están saliendo de la UCI. También parece que el material sanitario que tanto hemos echado en falta están comenzando a llegar: los test de detección de la enfermedad, material de mascarillas y trajes sanitarios de protección esencialmente que están llegando a veces no solo por la acción de los gobiernos, diferentes gobiernos, además del Gobierno central, sino por la colaboración público-privada.

HERRERA, SOBRE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Yo antes le daba unos datos. Oiga, el Banco Santander que ha donado 4 millones de euros al sistema sanitario de la Comunidad de Madrid; el Corte Inglés, que lo que ha hecho Marta Álvarez ha sido donar toda la ropa de cama del hospital de campaña que se ha instalado en IFEMA; o Ikea, 2.500 ropa de camas para residencias de ancianos. Algunos empresarios que no quieren que se les cite, que han regalado respiradores, dinero... Inditex, es decir, Zara, acaba de llegar a Zaragoza un avión con 300 mil mascarillas y 75.0000 equipos de protección más todo el apoyo logístico que ha brindado Amancio Ortega.

Todo eso son buenas noticias. La coordinación decretada en su día por el Gobierno ha sido una catástrofe y continúa el proceso de desvío de pacientes poco graves a hoteles, al hospital de camapaña de IFEMA para reservar las instalaciones a los pacientes más graves.

Total, 2.311 fallecidos, pero también 3.335 curados. Lo preocupante , que dentro del sector sanitario el número de afectados es de 4.000 más o menos. España lamentablemente es uno de los países donde se está produciendo un mayor número de afectados entre el personal sanitario.

Y esta es la pregunta que cuando pase todo esto le haremos a Pedro Sánchez: ¿Por qué España es el cuarto país del mundo en número de casos absolutos? ¿Por qué es el tercer país del mundo en número de fallecidos? ¿Por qué tenemos tantos contagios entre el personal de asistencia?

Esto es lo que tiene que explicar Sánchez. Las comparecencias boivarianas estas de 'Aló presidente' que hace de hora y pico aproximadamente, de culebrón. No es el momento de hacérselo ahora, pero que sepa que la pregunta está apuntada y que se la haremos.

Probablemente esta sea la peor semana de todas las que vamos a vivir, aunque a lo mejor la supera la próxima, pero no solo por las cifras diarias de fallecidos, sino por noticias dramáticas que nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la tragedia. Ayer, por ejemplo, el alcalde de Madrid informó del colapso de centros funerarios. por lo que se ha habilitado el Palacio de Hielo como morgue hasta que se puedan cremar.

HERRERA HABLA SOBRE LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

También la ministra de Defensa aseguró, y esto es muy delicado, que en algunas residencias de ancianos el Ejército se había encontrado situaciones dantescas en las que los residentes fallecidos no habían sido retirados. Y la Fiscalía ha abierto investigaciones, pero deberíamos saber los nombres de esos centros porque lo contrario es crear una alarma y una denuncia indiscriminada que mancha a todo el sector y que genera mucha inquietud en el conjunto de la sociedad que tiene, en fin, a sus ancianos en residencias.

Hay un protocolo en virtud del cual a un fallecido por coronavirus no se le puede tocar hasta que llega personal médico. Y Margarita Robles tiene la obligación de decir cuántos casos de esos se han producido. Y si es uno solo, pues precisar que ha sido uno solo porque las denuncias indiscriminadas generan una inquietud profunda. Dicho eso, es cierto que las residencias deben ser objeto de un despliegue especial de apoyo y vigilancia.

Luego, en el plano económico hoy se reúne el Consejo de Ministros que previsiblemente va a aprobar el reglamento de los avales públicos por 100 mil millones anunciados la semana pasada por Pedro Sánchez y otras medidas: ayudas para alquileres, renta básica de emergencia... El gran debate que ahora mismo se está dando es si se para completamente la actuvidad o se mantiene al relentí como ahora mismo, es decir, si son suficientes las medidas de aislamiento que estamos siguiendo o si vamos a una clausura definitiva como en Italia.

Eso tendría consecuencias, desde luego, en el futuro de la situación económica, pero es un debate muy difícil, muy técnico y la decisión que se tome tiene muchas consecuencias en la vida de las personas. Por eso es fundamental acertar con las medidas y con la previsión de duración de la crisis y desearle suerte al que tome esa decisión.

HERRERA DESGRANA LAS OPCIONES ECONÓMICAS

Hoy también se reúnen ministros de la Unión Europea para decidir qué tipo de respuesta se da a la crisis porque ahora mismo digamos que hay tres posiciones: la más conservadora, que aboga por no crear nuevos instrumentos comunitarios y seguir dotando de recursos a los ya existentes como el MEDE; la que aboga por dejar en suspenso el plan de estabilidad, permitir a los Estados meterse en déficit, meterse en deuda; y la creación de bonos europeos en la que todos los países harían una especie de mutualización de la deuda. Ahí están.

En fin, esta es la crónica de un día de alarma, de lucha sin cuartel, estamos pasándolo. Pero también es verdad que siempre que pasamos lo peor sale lo mejor de cada uno de nosotros, es decir, son sobrecogedoras las cifras de víctimas, pero también son reconformtantes las historias de generosidad de cada día, los voluntarios, las fábricas que se transforman para abastecer de material sanitario, los ingenieros que diseñan respiradortes, gestos de compañerismo, apoyo a los sanitarios.

ALEJANDRO GARCÍA

Es nuestro país, ese es nuestro país, esa es nuestra sociedad. Son millones de personas buenas, responsables, serias, cumplidoras, solidarias. ¿Que hay un salpicado de ajonjolí de hijos de puta mezclado con todo ello? No tengan la más mínima duda. Se ha visto con el intento de que unos cuantos virus bloqueen los servicios informáticos de los hospitales españoles, supongo que para pedir una recompensa. Pero luego está todo lo demás. Oiga, eso es España también y es particularmente hermoso formar parte de un país así, que no necesariamente es el mejor del mundo, los italianos también han demostrado, los alemanes o los franceses. La gente, en una palabra. La gente