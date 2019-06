El contundente mensaje de Pedro Sánchez que vuelve para golpear al presidente del Gobierno en funciones

Antes de ser conocido como el primer presidente del Gobierno que salió de una moción de censura, o como el primer presidente del Gobierno que recibió los votos de la izquierda abertzale, o como el presidente del Gobierno que hizo que todos los españoles conocieran el nombre del avión presidencial, Pedro Sánchez fue conocido por ser el abanderado del "no es no".

Un mensaje que repitió hasta la extenuación cuando el entonces presidente en funciones y líder del partido más votado, Mariano Rajoy, pretendía presentarse a la investidura sin tener los apoyos necesarios, y esperaba que el resto, sobre todo el PSOE, se abstuvieran por responsabilidad política.

La sorprendente respuesta de Iglesias a un artículo sobre la vida privada de Albert Rivera El líder de Podemos ha reaccionado a una noticia sobre la relación del presidente de Ciudadanos con la cantante Malú 29 jun 2019 - 21:17

Así explicaba el propio Pedro Sánchez su postura después de una reunión con Mariano Rajoy.

"El señor Rajoy", decía Sánchez, "no tiene ni un escaño más, a los 137 que le dieron los españoles el 26 de junio, y en consecuencia, lo que tiene que hacer el señor Rajoy es ponerse a trabajar de verdad, negociar e intentar llegar a acuerdos con aliados potenciales para poder lograr esa mayoría suficiente que garantice la estabilidad del Gobierno en nuestro país", seguía su intervención el entonces líder de la oposición.

"Y entre los aliados potenciales no está el PSOE. Que la investidura y la gobernabilidad de España van de la mano. Y que una cosa no se puede disociar de la otra".

Tres años después, este contundente discurso le puede ir como un guante al propio Pedro Sánchez. El presidente en funciones no tiene ni un escaño más (bueno, el del PRC) que los que le dieron los españoles y hasta sus socios en la anterior legislatura, Podemos, firmarían esa frase de que "tiene que ponerse a trabajar de verdad, negociar e intentar llegar a acuerdos con aliados potenciales". Mientras tanto, desde el PSOE amenazan con repetir las elecciones y piden que PP y Ciudadanos se abstengan en la investidura de Sánchez. Debe ser que la investidura y la gobernabilidad ya no van de la mano. Y que ahora ya si se puede disociar una cosa de la otra.

Un sinsentido que le recordaba Carlos Herrera en su monólogo en Herrera en COPE el 11 de junio.

Audio

"Y a Casado", decía Herrera, "tiene siempre la posibilidad de decirle: Oye, ¿el PSOE se abstuvo para que Rajoy fuera presidente? Abstente tú ahora para que lo sea yo. Y, seguramente, Casado le dirá: “Perdona, el PSOE se abstuvo, pero por su propia subsistencia. Y, además, para abstenerse hubo que echarte a ti por la ventana porque tú decías 'no es no'. Y tú decías: ¿Qué parte del 'no' no entiendes? Con lo cual, yo ahora te digo, igual que tú le dijiste a Rajoy, búscate tus mimbres para tu cesto."

Bueno, bien, si también le dice lo mismo Rivera, pues ya empieza Sánchez a ponerse más incómodo. Por de pronto está soltando el espantajo este de las nuevas elecciones, diciendo: “Cuidado, que aquí las urnas tienen memoria”. Sí, sí, Ábalos, las urnas tienen memoria, los españoles también. Y se puede recordar perfectamente cómo era Sánchez cuando estaba en la misma situación, pero al contrario que ahora.