Herrera: "¿Sánchez se abstuvo para que Rajoy fuera presidente? Que se busque los mimbres para su cesto"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

¿Ustedes no querían, no? Pues aquí está el 11 de junio. Anda, el 11 de junio y van bajando las temperaturas, eh. Y vuelven las hermandades, que ayer algunas partieron ya a su lugar de procedencia de la Romería del Rocío. Las temperaturas bajan, pero ya les digo que no es nada grave, ni va a hacer frío, ni tiene que ponerse abrigo, ni nada. Junio muy amable, junio muy afectuoso, junio muy interesante en el que yo le tengo que hablar de cómo se van arreglando las cosas porque ustedes querrán tener un gobierno en condiciones, ¿no?

Hombre, que lo presidirá Sánchez yo no sé si garantiza que sea en condiciones, pero bueno, un gobierno que decida cosas, que arregle asuntos o que los estropee. Es un gobierno, en fin... Que responda a iniciativas políticas, que beneficie el bienestar de los ciudadanos, bla bla bla bla bla bla. Todo eso hay que investir un tipo, alguien, a un candidato. Y el que más diputados tiene y al que le ha encargado el Rey esa investidura es a Pedro Sánchez, pero ahora búscate las habichuelas, ahora convence a los demás que te voten o, al menos, que no se opongan con el no para que tú, en segunda ronda, por mayoría simple, pases el escollo de la investidura.

Si aquí volvemos a lo mismo, si la investidura es un escollo, luego, gobernar es infinitamente más complicado. Ya verás tú, ya verás tú que con 123 diputados te aseguran una legislatura difícil, muy difícil, porque, además, como socios tiene lo más raro del mundo: primero, al que va a recibir hoy a las 10 de la mañana, que es Iglesias, en el Congreso Sánchez lo recibe.

“Hola, ¿qué tal, Iglesias? ¿Me vas a votar? E Iglesias le dirá: “Sí, ¿y tú me vas a hacer a mí ministro de Trabajo?” Y Sánchez le dirá: “No” “¿Cómo que no?” “Pues, hombre por varias razones: primero, porque los votos que tienes son necesarios, pero no suficientes. Necesito buscarme más la vida, con lo cual, yo no monto un gobierno de coalición así. Además, tú, que vas diciendo por ahí que hay presos políticos, que no sé qué, que no se cuántos, que esto... Pues no sé si eres el más indicado para ser ministro de Trabajo. Y, luego, tercero, porque si tú me dices que no, no tienes más remedio que votarme que sí, porque si votas que no, te hago responsable a ti del fracaso de esta legislatura tan corta y tengo que convocar nuevas elecciones. Y si has bajado a 41, en unas nuevas elecciones, como responsable del papelón de que la gente vuelva a votar, te quedas ya en 20 y, además, los que pierdas me los llevo yo”. Es así la vida. Es cruda la vida, pero es así. Y eso es lo que le va a decir. Si quieren ustedes, la conversación es esa. Y el otro se lo va a tener que pensar.

Pero bueno, aunque el otro vote que sí, hombre, le hacen falta más cosas: le hace falta el PNV. El PNV ha dicho que bueno, que adelante, pero a él lo que le gustaría es que después llegase Ciudadanos por la tarde y Ciudadanos le dijera: “Bueno, venga, vamos a llegar tú y yo a un pacto. Un pacto, un acuerdo, que es lo que le haría muy feliz. La verdad que Rivera tendría que pasarse horas, días, meses quizá justificando por qué ha llegado a ese acuerdo, pero bueno: por el bien de España, por...

Y a Casado tiene siempre la posibilidad de decirle: Oye, ¿el PSOE se abstuvo para que Rajoy fuera presidente? Abstente tú ahora para que lo sea yo. Y, seguramente, Casado le dirá: “Perdona, el PSOE se abstuvo, pero por su propia subsistencia. Y, además, para abstenerse hubo que echarte a ti por la ventana porque tú decías 'no es no'. Y tú decías: ¿Qué parte del 'no' no entiendes? Con lo cual, yo ahora te digo, igual que tú le dijiste a Rajoy, búscate tus mimbres para tu cesto.

Bueno, bien, si también le dice lo mismo Rivera, pues ya empieza Sánchez a ponerse más incómodo. Por de pronto está soltando el espantajo este de las nuevas elecciones, diciendo: “Cuidado, que aquí las urnas tienen memoria”. Sí, sí, Ábalos, las urnas tienen memoria, los españoles también. Y se puede recordar perfectamente cómo era Sánchez cuando estaba en la misma situación, pero al contrario que ahora.

Miren, hay una pieza fundamental una vez más, ya les digo, que es la pieza de Navarra. Más allá de lo que pacten en Murcia, en Castilla y León unos y otros que... Bueno, Ciudadanos ha dicho que su socio preferente es el PP, con lo cual, Castilla y León, Murcia con determinados... Bueno, con pormenores, pero surge ese pacto. Ya veremos en Aragón qué puede pasar.

Bueno, la clave está en Navarra. Se lo vengo contando hace muchos días. En las últimas horas se ha producido un movimiento llamativo. El PSOE ha dado a entender que el sábado hará caer a Bildu del Ayuntamiento de Pamplona, dando vía libre a Navarra Suma para que recupere la Alcaldía. Los socialistas no votarán a los proetarras en los más de 270 municipios, pero si no lo hacen, si no lo hacen, que no lo descarten, si no hacen ascos a aprovecharse de la abstención de Bildu para que nombren a la socialista Chivite presidenta de la Comunidad Foral, entonces va a tener particularmente difícil pactar con Ciudadanos, por ejemplo. Muy difícil.

De momento, el asunto navarro lo están tapando con un teatro, un pequeño teatrillo, pero vamos a ver exactamente en qué queda todo eso al final. La clave la tienen el sábado. Cuando el sábado vean qué es lo que pasa en el Ayuntaminto de Pamplona. Si desde luego sigue Bildu gracias a la abstención del Partido Socialista o el apoyo o lo que fuera necesario previendo que Bildu después se va abstener para el Parlamento de la Comunidad Foral, Sánchez va a tener un problema que, además, por otra parte se lo va a merecer. Pero ya veremos. Ya veremos. Esperen todavía.

¿En Madrid? En Madrid es donde parece estar más claro que va a haber un acuerdo consistente en que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta autonómica, Ciudadanos presida el Parlamento con Trinidad y Vox obtiene representación en la Mesa después de aquel café medio clandestino que se tomaron con la gente de Rivera, Rocío Monasterio e Ignacio Aguado. Eso parece...

Y en el Ayuntamiento no sabemos todavía si la gente de Madrid va a tener alcalde o alcaldesa, pero que va a ser o del Partido Popular o de Ciudadanos parece más o menos claro. Lo que no está claro es cuál de los dos. Que... En fin... Que esta es la situación ahora mismo de todo este papeleo que estamos viviendo, que nos tiene muy entretenidos, y que cada día que pasa es un día menos para llegar a acuerdos a los que tienen que llegar los políticos.

Los electores ya hemos hecho nuestro trabajo, los electores hemos ido a votar, ha salido el pandemónium este, pero ellos tienen la obligación de ponerse de acuerdo. Otra vez llamarnos a nosotros para que arreglemos el asunto me parecerá muy bien el día que organicen la segunda vuelta. Organicen ustedes una reforma de la Ley Electoral para que haya una segunda vuelta y entonces seremos los ciudadanos los que vamos a decidir quiénes queremos que gobiernen de verdad, no los pactos de los partidos políticos. Pero mientras eso no lo organicen, hagan el favor ustedes de hacer su trabajo y procurar hacerlo bien.