La promesa de Otegi que puede dar a Pedro Sánchez la llave de la Moncloa

Todos damos por hecho que, tarde o temprano, Pedro Sánchez será reelegido presidente del Gobierno. El PSOE fue, de largo, el partido más votado en las elecciones del 28 de abril, y la suma de PP, Ciudadanos y Vox está muy lejos de esa mayoría absoluta que sí suman en varias comunidades autónomas y ayuntamientos.

La primera opción de Sánchez, la de lograr la abstención del PP y/o Ciudadanos, parece descartada, ya que Pablo Casado y Albert Rivera son discípulos del no es no, del que Pedro Sánchez fue el mejor maestro.

Ante el no es no, qué parte del no no has entendido de PP y Cs, el PSOE busca el sí es sí de Unidas Podemos, de PNV, de Compromís y PRC y, sobre todo, el ni sí ni no de ERC y de su compañero de candidatura, EH Bildu.

Pedro Sánchez ya entró en los libros de historia hace un año, al lograr lo que en su día no consiguió ni Adolfo Suárez, ni Calvo-Sotelo, ni Felipe González, ni José María Aznar, ni Zapatero ni Rajoy: que la izquierda abertzale votara a favor de su investidura como presidente del Gobierno de España.

Ni Herri Batasuna, ni Euskal Herritarrok, ni Batasuna ni Amaiur habían votado a favor de ninguna investidura, algo que sí hicieron Marian Beitialarrangoitia y Oskar Matute, los dos diputados de EH Bildu, en la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa. Y los votos de la izquierda independentista vasca fueron claves también para que los decretos sociales del Gobierno Sánchez salieran adelante.

Tan cierto es que algunos de los miembros de Bildu, como el propio Matute no proceden del entorno de ETA, como que otros, como el propio coordinador de la organización, Arnaldo Otegi, además del eurodiputado Pernando Barrena o la líder en Bilbao, Jone Goirizelaia, fueron los líderes de Herri Batasuna y sus marcas posteriores en los años 90 y 2000. Otegi y Barrena pasaron varios años en la cárcel por ello,.

Jone Goirizelaia, Arnaldo Otegi, Rakel Peña y Pernando Barrena en el año 2000, cuando lideraban Euskal HerritarrokJESUS DIGES

En la última campaña electoral, el propio Otegi lanzó esta promesa: “no permitiremos, si está en nuestra mano, que haya un Gobierno de la extrema derecha en el Estado español. Somos un muro que tiene que impedir un gobierno de la extrema derecha y lo vamos a hacer”.

Un mensaje que coincide con el de los aliados de Bildu, ERC que por boca del preso preventivo Oriol Junqueras y de Gabriel Rufián ya han reiterado que no permitirá una repetición electoral, dando a entender que la abstención de Esquerra está sobre la mesa.

El mensaje de la ERC de Gabriel Rufián y Oriol Junqueras y la promesa de Arnaldo Otegi pueden ser la llave para que Pedro Sánchez, antes o después del verano, vuelva a abrir las puertas de la Moncloa.