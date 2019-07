Las contundentes palabras de Arturo Fernández sobre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez que se han hecho virales

Arturo Fernández, uno de los mejores actores de la historia de España, nos ha dejado esta semana a los 90 años de edad. Su muerte ha conmocionado al mundo del teatro, el cine y la televisión, que lo recuerdan como un grande de la historia de nuestro país.

En las últimas horas, se está difundiendo un vídeo en las redes sociales en el que el actor mostraba su opinión sobre el partido político Podemos en la televisión autonómica de Andalucía, Canal Sur.

#ArturoFernandez hablando de España sin pelos en la lengua pic.twitter.com/wqA4SEr8zv — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) 5 de julio de 2019

"En Cádiz no (puedo actuar) porque está Podemos", comienza su explicación el actor. "Donde está Podemos, yo no...Cosa en la que estamos de acuerdo, porque a mí me caen fatal, me caen como una patada en el hígado. ¿Cómo puede haber una persona con sentido común que pueda votar a Podemos? ¿Qué te ofrece Podemos? ¿Comunismo puro y duro? Ya no existe el comunismo. En Rusia no existe el comunismo y, ¿lo trae Podemos aquí?".

Pero no solo tenía palabras para Pablo Iglesias, sino que también dejaba un recado para Pedro Sánchez: "No tenemos un Gobierno que tenga estabilidad. No se sabe qué es lo que pasa. El Gobierno este está unido nada menos que a comunismo, a Bildu, a separatismos...No acabo de entender y todo esto es por estar en la Moncloa".

Unas durísimas palabras a pesar de las cuales Pablo Iglesias ha querido hacerse eco de su muerte y recordar una anécdota casi desconocida: su participación en 'La Casa de los líos', la mítica serie de Arturo Fernández en la que hizo de extra en un capítulo.

Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estabamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

Pues aquí las pruebas del delito. Eres una grande @pepablanes Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP pic.twitter.com/HXfi7ExPuE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

Son muchos los que han querido recordar al mítico actor en estos días. En COPE, Luis del Val se despedía del genial actor asegurando que había muerto "con las botas puestas": “Si hubiese sido de Minesota y se hubiese marchado a Los Ángeles es muy probable que hubiese sido un gran galán de cine”.

También recordaba al genial actor asturiano el líder de la radio española, Carlos Herrera, que lo recordaba como uno de los grandes.