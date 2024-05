Hoy, lo sabes de sobra, es el Día Internacional de los Trabajadores. Sí, ese día que se conmemora, en ese entonces, el movimiento obrero mundial, un movimiento que, especialmente en el siglo XIX, ayudó a que muchos trabajadores alcanzasen unas condiciones dignas y se empezasen a regular ciertos horarios y salarios.

Mucho dista esa situación de la actual, aunque, a pesar de todo, en las principales ciudades del mundo se sigue celebrando este día. Por supuesto, con manifestaciones, concentraciones y movilizaciones que reclamen más derechos para los trabajadores y un ajuste de sus condiciones.

Fernando Alvarado





Hoy, por tanto, hemos podido ver cómo sindicatos salían a la calle, apoyados por miembros del gobierno como Yolanda Díaz, Óscar Puente o María Jesús Montero. Y con la que está cayendo a nivel político, sin lugar a dudas, lo que menos nos apetece es comentar qué declaraciones han hecho hoy o cuáles no.

No, hoy vamos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores por todo lo alto: con mucho humor. Y para eso está Jon Uriarte, que abre la puerta a su sección de La Linterna para rememorarnos los mejores momentos de los trabajadores españoles.

"Especialistas en la vagancia"

Seamos sinceros, muchas veces ir al trabajo y pasar unas cuantas horas ahí, con una carga de trabajo considerable, no es lo que más nos pueda apetecer. Por eso, Uriarte y Expósito querían hablar de esos momentos y esas personas cuya mayor virtud no es precisamente la de trabajar, es más, como decía el director de La Linterna, es ser "especialistas en la vagancia".

"¿No tienen derecho a un día de fiesta?", decía entre risas Expósito. Por supuesto, Uriarte hacía un repaso por esos españoles ilustras que no querían, para nada, insertarse en el mundo laboral.

De hecho, rescataban con mucha gracia las palabras de Fernando Fernán Gómez, que aseguraba que "estoy muy capacitado para no hacer nada. No soy una de esas personas que se dice que necesitan estar trabajando porque si no, no se realizan. Si yo hubiera sido heredero, hubiera estado perfectamente sin hacer nada".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Unas palabras que Uriarte aseguraba que venían como anillo al dedo, y que serían muy interesantes para poner de excusas en cualquier trabajo. De hecho, ha asegurado que le encantaría, de profesión, ser "heredero, aunque para eso no hay becas".

El divertido llamamiento que han hecho para cambiar una condición de trabajo

Claro, es un poco raro eso de celebrar el Día Internacional de los Trabajadores trabajando, cuando la mitad de España se encuentra de fiesta. Por eso, tanto Expósito como Uriarte han querido hacer un llamamiento a COPE para que les cambien una de sus condiciones: cambiar el día de fiesta a otro en concreto.

"Creo que la sociedad obliga a que nos guste ganarnos el pan con el sudor de la frente" comenzaba diciendo Uriarte, a la que se ha unido otra exigencia.

"Desde la Cadena COPE exigimos un día del que está mejor sin trabajar. Es un consejo, podría celebrarse el 5 de abril" decía Uriarte, a lo que Expósito respondía que sí, porque es el día en el que nació "el rey del escaqueo, el Risitas".

Y es que este "célebre personaje" decía en otros tiempos que "tengo 45 años y he quemado mis nóminas. En total he trabajado 7 años, pero con descansos, hombre" decía. Expósito era el que repetía que "mucho me parece".

"Que no le hayan hecho una estatua a este genio..." empezaba diciendo Uriarte, mientras, divertido, Expósito le decía que mejor que se fuera, que por hoy ya había "trabajado bastante". Un momento muy divertido que han vivido en este día de fiesta ambos comunicadores.