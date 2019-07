Preocupación entre los seguidores de 'La Casa de Papel' por el último vídeo de Miguel Herrán

'La casa de papel' es una de las series de moda y no solo en nuestro país, ya que gracias a su difusión a través de Netflix se ha convertido en una de las series más populares del mundo, especialmente, aunque no solo, en Latinoamérica.

Personajes como Tokio, Nairobi, Denver o Berlín son conocidos por todos los seriéfilos mundiales, que disfrutan de la interpretación de actores como Úrsula Corberó, Alba Flores o Jaime Lorente.

También del joven Miguel Herrán, Río en la ficción, que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores con su última publicación en Instagram:

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram", comienza su alegato. "Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes...pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí...No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasas, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", acompaña el actor una publicación en la que se puede ver sus ojos llorosos y su barbilla temblando en lo que parece un ataque de tristeza y desconsuelo.

Un vídeo que sin duda preocupa a aquellos que aprecian al joven actor.