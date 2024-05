Expósito: "De tener el récord del paro en Europa y del futuro insostenible de las pensiones, chitón"

Audio

Tres nombres propios protagonizan la actualidad del día. El día de hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, de los Trabajadores, tres nombres propios y una fecha nos empujan inexorablemente al personaje que lo ha acaparado todo en la última semana de la actualidad española y lo que te rondaré.

Hace exactamente una semana estábamos ya, empezábamos a darle vueltas a la ocurrencia de Pedro Sánchez, de escribir una carta a la ciudadanía para simular que podría dimitir. Mira la bolita, dónde está la bolita, toma la bolita. Allá los engañabobos que entraron al trapo.

Aún hay quien, una semana después, le siguen comprando la provocación, la mentira, y el autogolpe, y todavía le aplauden por su máxima inteligencia política.

Se ve que ya se le ha pasado la depre, una semana después, tras cinco días de meditación paseando por los jardines de Moncloa, ha visitado la feria de abril en Barcelona. Tras cinco días de farsa de teatrillo y de trilero, hoy tocaba fiestuki de campaña electoral, por supuesto, en Barcelona, en el Falcon ni qué decir tiene.

En fin, hecha la presentación, primer nombre propio del día sin duda alguna Rafael Nadal Parera. Igualito, no me digas que no. Anoche se despidió Nadal del tenis en España, perdió en el Open de Madrid. Es sinónimo de esfuerzo, éxito, trabajo y humildad. Yo le vi directamente en su pueblo, cepillo en mano, barriendo, quitando lodo del taller de un amiguete en plenas inundaciones, y recuerdo cómo nos pidió que no grabáramos, que no quería publicidad ni imágenes, que estaba echando una mano a un amigo de toda la vida. Impresionante el gesto, pero más impresionante que no quisiera venderse.

Segundo nombre propio, en clave política, clave filosófica, en clave de dignidad, Fernando Savater. Siempre lo digo, si una asignatura me marcó en el instituto fue filosofía. Hay filósofos vivos, como Savater, auténticos referentes en el pensamiento y la ética. Es protagonista hoy porque va a ir de último en la lista del PP a las elecciones europeas. Todo un ejemplo de principios de ética, en el caso de Savater, igualito que el otro.

El tercero, Victoria Prego. Ha muerto hoy a los 75 años de edad. Manda narices que con la que está cayendo, a quien fuera cronista de la transición come nadie por ese espíritu de la Transición y lo que el protagonista de esta semana se trae entre manos.

En fin y mi posdata, uno de mayo, histórico día del trabajo, de los trabajadores partiendo de la base de la de la labor y la necesidad de los sindicatos y bla-bla-bla faltaría más, el resumen, el resumen del día y de las reivindicaciones es que hay que trabajar menos, cobrar más, y eso sí en la España récord de paro en Europa, de eso no se ha dicho nada. Del futuro insostenible de las pensiones, tampoco. Y de la pasta que trincaron de los ERE los de la UGT de Andalucía, ni qué decir tiene, chitón.