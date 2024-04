Luis del Val tras la decisión de Sánchez: “El trampantojo estaba cuidadosamente pintado, muy realista”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE” en el 'teatro' de Pedro Sánchez estos días y su decisión final: "He decidido seguir y seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España".

Quiero enviar un abrazo fraternal a mi colega Lucía Méndez, que confiesa hoy, en el diario, El Mundo su decepción, y por si le puede servir de consuelo, decirle que el artículo que publiqué ayer, en el ABC, lo titulé “Me tragaré mis palabras”, porque a mí también me parecía inconcebible que una persona pusiera en el escaparate a su propia familia, de no ser por un hartazgo sincero, salsa de cualquier despedida, y, lo confieso, por evitarme el ridículo de una posible equivocación tan deslumbrante.

??@IdiazAyuso, sobre Sánchez:



??"Lo único que necesitaba era 5 días de parón para pedir permiso a la izquierda para salvar a su mujer... creando un estado de opinión que le dé carta blanca para triturar a jueces, medios de comunicación y opisición"



??https://t.co/nKS9XHQ9ttpic.twitter.com/PskHgu8oWJ — COPE (@COPE) April 30, 2024





Y otro abrazo a Pilar García de la Granja porque, igual que ella, cuando me enteré de la visita al Rey, pensé que iba a informarle de su dimisión, porque un primer ministro no solicita audiencia con el jefe del Estado para contarle si está contento o se encuentra disgustado con su situación personal, a lo que habría que añadir, en mi caso, lo que yo supongo que es una humillación para el personaje: lo de tener que informar a otra persona de más alto rango, dado que para el personaje no hay persona de más alto rango que él mismo.

Toda mi comprensión para la cofradía de lloronas sinceras -no para las actrices de reparto- y mi pena por los halagadores profesionales, abocados al fracaso, porque el personaje, por mucho que se esfuercen, siempre encontrará en los halagos síntomas de escasez. El trampantojo estaba cuidadosamente pintado, muy realista, pero nadie se va asomar al balcón, porque ya sabemos que es una pintura.

Y recuerden que la información tiene ya sus veladores, que son las leyes. Y cualquier persona, desde la esposa de un presidente de Gobierno, hasta el marido de una empleada de Correos, pueden acudir a un juzgado y denunciar al periodista y al medio, si suponen que les injurian o les insultan. A no ser que vayan a perpetrar un cambio de leyes, y la defensa de la democracia consista en prohibir que escribamos cualquier persona que no sea del agrado del Puto Amo, en palabras de ese fino estilista de la oratoria, que es ministro.

Por cierto, la prensa internacional parece que está llena de enemigos de Pedro I, el Mentiroso, porque la recepción del trampantojo descubierto ha sido recibido con críticas y frialdad. Y es que se ha puesto de moda la rumba de Peret, en plenas elecciones catalanas “Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, que estaba tomando cañas”.





